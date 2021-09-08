Хоть губами ешь: сочная куриная грудка в особом кляре
8 сентября 2021 , 20:13Читати новину українською
Источник:ukr.media
Необычный кляр делает сухую куриную грудку фантастически сочной и нежной. Изюминка этого рецепта – маринад, состоящий всего из трех ингредиентов!
Простые продукты: сметана, соевый соус и горчица превращают обычное мясо в королевское блюдо. Ви обязаны это попробовать!
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Просто придерживайтесь рецепта – и наслаждайтесь результатом.
Рецепт куриной грудки в особом маринаде
Время: 2 часа на маринование и 15 минут на жарку
Порций: 4
Ингредиенты:
- 3 куриных филе;
- 100 г сметаны;
- 30 мл соевого соуса;
- 1 ст. л. горчицы;
- 2 – 3 зубчика чеснока;
- 1 яйцо;
- 2 – 3 ст. л. муки;
- соль, сладкая паприка – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Очищенное куриное филе нарезаем на куски среднего размера.
- Готовим маринад. Соединяем сметану, соевый соус, горчицу, соль, сладкую паприку, чеснок, яйцо и сметану.
- Заливаем курицу маринадом и оставляем в холодильнике на 2 часа.
- После этого добавляем к куриному филе муку и все тщательно перемешиваем.
- На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло и выкладываем курицу. Жарим на среднем огне до хрустящей корочки.
- Подаем с картофельным пюре, гречневой кашей, любым салатом или просто с чесночным соусом.
Приятного аппетита!