Хоть губами ешь: сочная куриная грудка в особом кляре

8 сентября 2021 , 20:13
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Источник:

ukr.media

Необычный кляр делает сухую куриную грудку фантастически сочной и нежной. Изюминка этого рецепта – маринад, состоящий всего из трех ингредиентов!

Простые продукты: сметана, соевый соус и горчица превращают обычное мясо в королевское блюдо. Ви обязаны это попробовать!

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Просто придерживайтесь рецепта – и наслаждайтесь результатом.

Рецепт куриной грудки в особом маринаде

Время: 2 часа на маринование и 15 минут на жарку
Порций: 4

Быстро и вкусно​ / Фото ukr.media

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе;
  • 100 г сметаны;
  • 30 мл соевого соуса;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 2 – 3 зубчика чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 2 – 3 ст. л. муки;
  • соль, сладкая паприка – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Очищенное куриное филе нарезаем на куски среднего размера.
  2. Готовим маринад. Соединяем сметану, соевый соус, горчицу, соль, сладкую паприку, чеснок, яйцо и сметану.
  3. Заливаем курицу маринадом и оставляем в холодильнике на 2 часа.
  4. После этого добавляем к куриному филе муку и все тщательно перемешиваем.
  5. На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло и выкладываем курицу. Жарим на среднем огне до хрустящей корочки.
  6. Подаем с картофельным пюре, гречневой кашей, любым салатом или просто с чесночным соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська