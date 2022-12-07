Ароматный, насыщенный витаминами соус удивительно легкий и быстрый в приготовлении. Райта – это нечто среднее между салатом и соусом, обычно его подают с карри и другими пикантными блюдами. Основа – йогурт, а к нему добавляются свежие овощи и зелень.
Читайте Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Для того чтобы соус удался особенно вкусным, следует выбирать густой йогурт с высокой жирностью.
Рецепт райты
Время: 10 минут
Порций: 4
Особенный соус / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 2 огурца;
- 1 помидор;
- 2 столовые ложки измельченной мяты;
- 1 красный лук;
- 250 грамм натурального йогурта;
- половина чайной ложки тмина;
- половина чайной ложки молотого кориандра;
- щепотка сахара;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы и помидоры помыть и мелко порезать, лук нашинковать.
- Овощи смешать с йогуртом, приправить тмином, кориандром и щепоткой сахара, солью и перцем.
- Перед подачей соус должен остыть.
Идеи
Для приготовления райты можно использовать огурец, шнит-лук, тертый имбирь, чеснок, сок лайма, лимон или уникальную смесь специй из индийской кухни гарам масала.