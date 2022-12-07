Ароматний, насичений вітамінами соус напрочуд легкий і швидкий у приготуванні. Райта – це щось середнє між салатом та соусом, зазвичай його подають з каррі та іншими пікантними стравами. Основа – йогурт, а вже до нього додаються свіжі овочі та зелень.

Читайте Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці

Для того, щоб соус вдався особливо смачним, слід обирати густий йогурт із високою жирністю.

Рецепт райти

Час: 10 хвилин
Порцій: 4


Особливий соус / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 2 огірки;
  • 1 помідор;
  • 2 столові ложки подрібненої м’яти;
  • 1 червона цибуля;
  • 250 грамів натурального йогурту;
  • пів чайної ложки кмину;
  • пів чайної ложки меленого коріандру;
  • щіпка цукру;
  • сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Огірки і помідори помити і дрібно нарізати, цибулю нашаткувати.
  2. Овочі змішати з йогуртом, приправити кмином, коріандром і дрібкою цукру, сіллю і перцем.
  3. Перед подачею соус повинен охолонути.

Ідеї


Для приготування райти можна використати огірок, шніт-цибулю, тертий імбир, часник, сік лайма, лимона або унікальну суміш спецій з індійської кухні гарам масала.