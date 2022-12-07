Вкусно и просто: как приготовить индийский йогуртовый соус с мятой

Райта – это йогуртовый соус родом из Индии. Его освежающий вкус идеально подходит к мясу на гриле и запеченному картофелю.

Ароматный, насыщенный витаминами соус удивительно легкий и быстрый в приготовлении. Райта – это нечто среднее между салатом и соусом, обычно его подают с карри и другими пикантными блюдами. Основа – йогурт, а к нему добавляются свежие овощи и зелень.

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Для того чтобы соус удался особенно вкусным, следует выбирать густой йогурт с высокой жирностью.

Рецепт райты

Время: 10 минут

Порций: 4



Особенный соус / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

2 огурца;

1 помидор;

2 столовые ложки измельченной мяты;

1 красный лук;

250 грамм натурального йогурта;

половина чайной ложки тмина;

половина чайной ложки молотого кориандра;

щепотка сахара;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Огурцы и помидоры помыть и мелко порезать, лук нашинковать. Овощи смешать с йогуртом, приправить тмином, кориандром и щепоткой сахара, солью и перцем. Перед подачей соус должен остыть.