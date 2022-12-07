Вкусно и просто: как приготовить индийский йогуртовый соус с мятой

7 декабря 2022, 19:50
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Источник:

prakty kulinarni

Райта – это йогуртовый соус родом из Индии. Его освежающий вкус идеально подходит к мясу на гриле и запеченному картофелю.

Ароматный, насыщенный витаминами соус удивительно легкий и быстрый в приготовлении. Райта – это нечто среднее между салатом и соусом, обычно его подают с карри и другими пикантными блюдами. Основа – йогурт, а к нему добавляются свежие овощи и зелень.

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Для того чтобы соус удался особенно вкусным, следует выбирать густой йогурт с высокой жирностью.

Рецепт райты

Время: 10 минут
Порций: 4


Особенный соус / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 2 огурца;
  • 1 помидор;
  • 2 столовые ложки измельченной мяты;
  • 1 красный лук;
  • 250 грамм натурального йогурта;
  • половина чайной ложки тмина;
  • половина чайной ложки молотого кориандра;
  • щепотка сахара;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурцы и помидоры помыть и мелко порезать, лук нашинковать.
  2. Овощи смешать с йогуртом, приправить тмином, кориандром и щепоткой сахара, солью и перцем.
  3. Перед подачей соус должен остыть.

Идеи


Для приготовления райты можно использовать огурец, шнит-лук, тертый имбирь, чеснок, сок лайма, лимон или уникальную смесь специй из индийской кухни гарам масала.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська