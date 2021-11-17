Вкусный завтрак из тыквы: готовим панкейки по рецепту Лизы Глинской

17:12

Самый популярный продукт осени – тыква. Сколько блюд вы можете приготовить из нее на завтрак? Пожалуй, среди вариантов будет каша с рисом, тыквенные блинчики или крем-суп. Как вам идея с панкейками? Звучит вкусно, быстро и питательно.