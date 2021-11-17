Вкусный завтрак из тыквы: готовим панкейки по рецепту Лизы Глинской

17 ноября 2021 , 17:12
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Самый популярный продукт осени – тыква. Сколько блюд вы можете приготовить из нее на завтрак? Пожалуй, среди вариантов будет каша с рисом, тыквенные блинчики или крем-суп. Как вам идея с панкейками? Звучит вкусно, быстро и питательно.

Талантливый украинский кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей рецепт вкусных и пышных панкейков к завтраку. Главным ингредиентом и основой блюда является тыква.

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Рецепт тыквенных панкейков

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 4


Панкейки Лизы Глинской / Фото из видео кондитера

Ингредиенты:
– 120 миллилитров молока;
– 200 граммов тыквенного пюре;
– 100 граммов сырых куриных яиц;
– 30 граммов кленового сиропа;
– 30 граммов сливочного масла;
– 200 граммов муки;
– 5 граммов разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Почистите и нарежьте тыкву кусочками.


Приготовление панкейков / Скриншот из видео

  1. Отварите тыкву до готовности, она должна быть мягкой.


Приготовление панкейков / Скриншот из видео

  1. Перебейте отварную тыкву в чаше блендера до однородной массы (пюре).


Приготовление панкейков / Скриншот из видео

  1. Соедините пюре с яйцами, кленовым сиропом, растопленным сливочным маслом и снова перебейте в блендере.
  1. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к тыквенной массе несколькими порциями, чтобы тесто получилось нежным.
  1. Влейте в тесто молоко и перемешайте.


Приготовление панкейков / Скриншот из видео

  1. Разогрейте сковородку и обжаривайте на ней панкейки по 1 – 2 минуты под крышкой.


Приготовление панкейков / Скриншот из видео

  1. Переверните их на другую сторону, влейте на сковородку 1 чайную ложку воды, накройте крышкой и жарьте еще 1 минуту.


Приготовление панкейков / Скриншот из видео

  1. Тыквенные панкейки готовы. Приятного аппетита!

Как приготовить тыквенные панкейки: видеорецепт Глинской:

 

Автор: Богданна Рибак