Талановита українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів рецепт смачних та пухких панкейків до сніданку. Головним інгредієнтом та основою страви є гарбуз.

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Рецепт гарбузових панкейків

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 4


Панкейки Лізи Глінської / Фото з відео кондитерки

Приготування:

  1. Почистіть та наріжте гарбуз шматочками.


Приготування панкейків / Скріншот з відео

  1. Відваріть гарбуз до готовності, він повинен бути м'яким.


Приготування панкейків / Скріншот з відео

  1. Перебийте відварений гарбуз в чаші блендера до однорідної маси (пюре).


Приготування панкейків / Скріншот з відео

  1. З'єднайте пюре з яйцями, кленовим сиропом, розтопленим вершковим маслом та знову перебийте в блендері.
  1. Змішайте борошно з розпушувачем та додавайте до гарбузової маси кількома порціями, щоб тісто вийшло ніжним.
  1. Влийте до тіста молоко та перемішайте.


Приготування панкейків / Скріншот з відео

  1. Розігрійте сковорідку та обсмажуйте на ній панкейки по 1 – 2 хвилини під кришкою.


Приготування панкейків / Скріншот з відео

  1. Переверніть їх на інший бік, влийте на сковорідку 1 чайну ложку води, накрийте кришкою та смажте ще 1 хвилину.


Приготування панкейків / Скріншот з відео

  1. Гарбузові панкейки готові. Смачного!

Як приготувати гарбузові панкейки: відеорецепт Глінської: