Талантливый украинский кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей рецепт вкусных и пышных панкейков к завтраку. Главным ингредиентом и основой блюда является тыква.
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Рецепт тыквенных панкейков
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 4
Панкейки Лизы Глинской / Фото из видео кондитера
Приготовление:
- Почистите и нарежьте тыкву кусочками.
Приготовление панкейков / Скриншот из видео
- Отварите тыкву до готовности, она должна быть мягкой.
Приготовление панкейков / Скриншот из видео
- Перебейте отварную тыкву в чаше блендера до однородной массы (пюре).
Приготовление панкейков / Скриншот из видео
- Соедините пюре с яйцами, кленовым сиропом, растопленным сливочным маслом и снова перебейте в блендере.
- Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к тыквенной массе несколькими порциями, чтобы тесто получилось нежным.
- Влейте в тесто молоко и перемешайте.
Приготовление панкейков / Скриншот из видео
- Разогрейте сковородку и обжаривайте на ней панкейки по 1 – 2 минуты под крышкой.
Приготовление панкейков / Скриншот из видео
- Переверните их на другую сторону, влейте на сковородку 1 чайную ложку воды, накройте крышкой и жарьте еще 1 минуту.
Приготовление панкейков / Скриншот из видео
- Тыквенные панкейки готовы. Приятного аппетита!
Как приготовить тыквенные панкейки: видеорецепт Глинской: