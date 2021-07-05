Для того, чтобы попробовать что-то новое на кухне, не обязательно листать целые страницы с рецептами. Идею могут подсказать даже любимые мультики, которые славятся сценами трапез.

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Поэтому перед тем, как искать рецепт, нужно определиться, что именно вы будете готовить. Давайте посмотрим, какие варианты нам предлагают известные мультики студии Диснея.

Рататуй

Мышонок Реми готовит рататуй / Фото Insider

Рататуй – это прекрасный вариант ужина для гурманов. В сети есть множество рецептов, а также для блюда нужно много ингредиентов. Но не спешите отказываться – результат стоит стараний.

Пирог из крыжовника

Этот пирог Белоснежки помнят все / Фото Insider

Мультик "Белоснежка и 7 гномов" покорил сердца детей всего мира. Почувствовать сказочную атмосферу поможет простой в приготовлении пирог, которым сможет насладиться вся семья.

Бисквиты

Бисквиты – всегда хорошая идея / Фото Insider

Для бисквитов из мультика "Храбрая" не нужно много ингредиентов и особых кулинарных навыков. Но простота приготовления никоим образом не умаляет вкусовых качеств блюда.

Сырное суфле

Парад блюд в "Красавице и чудовище" / Фото Insider

"Красавица и чудовище" – один из самых романтичных мультиков, которые мы любили в детстве. С тех пор сырное суфле стало настоящей звездой кулинаров.

Лимонные ледяные шарики

"Корпорация Монстров" дарит отличное решение в жаркую погоду / Фото Insider

Когда на улице палит солнце, самое время подумать о чем-то холодном. Лимонные ледяные шарики не принесут много хлопот. Все, что вам нужно, это лимонный сок, сахар, кукурузный сироп, вода, пищевой краситель, лед и машина для ледяных шариков, хотя в интернете можно найти простые версии блюда.

Печенье

Перенести своего ребенка в сюжет "Алисы в стране чудес" – легко / Фото Insider

Конечно, печенье не заставит вас расти так, как это удалось Алисе. Но побаловать себя легким лакомством еще никогда не было неудачным решением.

Спагетти

Спагетти может быть романтичной блюдом / Фото Insider

Эта сцена из мультика "Леди и Бродяга" стала настоящей иконой мира Дисней. Долго колдовать над блюдом не нужно, но оно способно принести в жизнь много романтической магии.