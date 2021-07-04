Традиция празднования Дня Независимости США достигает 18 века и американской революции. С 1776 года и до сих пор этот день отмечается как рождение независимости США. Парады, концерты и фейерверки сочетаются с уютными семейными сборами и шашлыками.

Читайте также Вкусно и диетически: 3 летних рецепта салатов с курицей

Кулинарные традиции празднования 4 июля охватывают несколько веков. К примеру, колонисты ежегодно проводили празднования Дня рождения короля в начале июля, а традиционными развлечениями были звон в колокола, костер и вкусное угощение.

В более поздний период Джордж Вашингтон издал двойные пайки рома всем своим солдатам в честь годовщины независимости в 1778 году.

Угощение – непременная часть праздника / Фото Country Living Magazine

В этот праздник принято украшать задний двор американскими флагами и устраивать целодневный пикник или барбекю. Также устраивают пляжные вечеринки или прогулки на яхте, атрибутами которых обычно являются вкусные и калорийные перекусы. Давайте посмотрим, чем привыкли угощать гостей американского Дни Независимости.

Хот-дог

Хот-дог – это классическая американская еда и звезда Дня Независимости. В собственных домах, зонах барбекю или пляжах принято поджаривать сосиски на гриле и подавать их с кетчупом и горчицей.

Вкусный и сытный перекус / Фото Creative Market

Чизбургер

Еще одно популярное блюдо на этот патриотический праздник – традиционный чизбургер. Поджаренная на гриле булочка, сочная котлета с ломтиком сыра, заправка салатом, помидорами, луком, кетчупом и горчицей. Результат лучше, чем в МакДональдз.

Традиционный американский вкусности / Фото Dreamstime

Картофельный салат

Это один из тех гарниров, которыми американцы очень гордятся, его рецепт может передаваться из поколения в поколение. Главный ингредиент блюда – картофель. Его нужно отварить, измельчить и соединить с круто сваренными яйцами, майонезом, уксусом, кусочками бекона и нарезанным луком.

Салат, который может быть гарниром / Фото Savor the Best

Салат из макарон

Американский праздничный стол невозможно увидеть без "близнеца" картофельного салата – салата с макаронами. Рецептов немало и каждый из них особенный. Самый простой рецепт: отварить макароны, а затем соединить их с теми же ингредиентами, что и картофельный салат.

Сытное блюдо / Фото Pinterest

Кукуруза в початках

Еще одной американской праздничной традицией является жарка кукурузы на гриле. Нужно бросить початок кукурузы на решетку на 20 минут, обязательно переворачивая ее каждые пять минут. Благодаря этому способу приготовления можно получить хрустящий и насыщенный вкус.

Сочная и вкусная / Фото Delish

Торты ко Дню Независимости

Традиционные красные, белые и синие цвета американского флага можно увидеть даже на десертах. Обычно их украшают с помощью посыпки, флажками-зубочистками или фруктовыми украшениями.

Аппетитно и красиво / Фото Around Town Magazines

Пироги

Пироги – это неотъемлемая часть празднования в каждом американском доме. Сладкие или соленые пироги – это звезда любой американской вечеринки. На этот праздник популярны пироги с вишней и клубникой.

Невероятная вкуснятина / Фото State Symbols USA