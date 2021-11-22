Воздушный десерт из безе и ягод похож на классический кондитерский шедевр "Анна Павлова", но готовится он цельным. Нежный крем из сливок, соус из ягод (можно готовить из мороженых) и хрупкая и сладкая основа из безе. Что может быть вкуснее!
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Рецепт десерта из безе и ягод
- Время: 4 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- В глубокой посуде взбейте миксером яичные белки до пышной массы.
- Небольшими порциями добавьте сахарную пудру. В конце взбивания добавьте уксус и взбивайте еще 1 минуту.
- Переложите белковую массу на противень покрытый пергаментом и выпекайте в духовке при 120 градусах.
Десерт с безе и ягодами / Фото Яны Станишевской
- Охладите готовое безе в духовке.
- Сливки взбейте до стойких пиков.
- Для приготовления соуса выложите в сотейник ягоды, сахар, вино, ваниль и варите 30 минут на маленьком огне. Охладите ягодный соус.
- На готовое безе выложите взбитые сливки, сверху полейте соусом и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Текст публикации Яны Станишевской:
Нам понадобится:
6 белков
1,5 стакана сахарной пудры (330 грамм)
1,5 ч ложки столового уксуса
1,5 стакана жирных сливок (375 мл)
Для соуса: 500 гр ягод, палочка ванили, 3/4 стакана сахара и я ещё добавила 50 мл красного десертного вина. Белки взбиваем до пик, и по чуть вводим сахарный песок (его кстати я получаю просто размолов сахар в кофемолке или блендере), и в конце добавляем уксус и взбиваем ещё минуту. Получается густая, тягучая белковая масса. Перемещаем ее на пергамент и противень и в духовку на час при 120*С. Остывает безе тоже в духовке, я чуть приоткрываю дверцу.
Сливки – просто взбиваем до состояния хорошо взбитых сливок, все тут. Соус – тут просто ягоды, вино, ваниль и сахар ставим на маленький огонь в сотейнике и увариваем минут 30. На безе выкладываем сливки и сверху поливаем соусом. По желанию посыпаем ягодами, мятой и сахарной пудрой. Вуаля.