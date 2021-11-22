Повітряний десерт з безе та ягід схожий до класичного кондитерського шедевра "Анна Павлова", але готується він цільним. Ніжний крем з вершків, соус з ягід (можна готувати з морожених) та крихка і солодка основа з безе. Що може бути смачніше!
Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину
Рецепт десерту з безе та ягід
- Час: 4 години
- Порції: 6
Приготування:
- У глибокому посуді збийте яєчні білки міксером до пишної маси.
- Невеликими порціями додайте цукрову пудру. Вкінці збивання білків додайте оцет та збивайте ще 1 хвилину.
- Перекладіть білкову масу на деко вкрите пергаментом та випікайте в духовці при 120 градусах.
Десерт з безе і ягодами / Фото Яни Станішевської
- Охолодіть готове безе в духовці.
- Вершки збийте до стійких піків.
- Для приготування соусу викладіть у сотейник ягоди, цукор, вино, ваніль та варіть 30 хвилин на маленькому вогні. Охолодіть ягідний соус.
- На готове безе викладіть збиті вершки, зверху полийте соусом та подавайте до столу. Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Нам понадобится:
6 белков
1,5 стакана сахарной пудры (330 грамм)
1,5 ч ложки столового уксуса
1,5 стакана жирных сливок (375 мл)
Для соуса: 500 гр ягод, палочка ванили, 3/4 стакана сахара и я ещё добавила 50 мл красного десертного вина. Белки взбиваем до пик, и по чуть вводим сахарный песок (его кстати я получаю просто размолов сахар в кофемолке или блендере), и в конце добавляем уксус и взбиваем ещё минуту. Получается густая, тягучая белковая масса. Перемещаем ее на пергамент и противень и в духовку на час при 120*С. Остывает безе тоже в духовке, я чуть приоткрываю дверцу.
Сливки – просто взбиваем до состояния хорошо взбитых сливок, все тут. Соус – тут просто ягоды, вино, ваниль и сахар ставим на маленький огонь в сотейнике и увариваем минут 30. На безе выкладываем сливки и сверху поливаем соусом. По желанию посыпаем ягодами, мятой и сахарной пудрой. Вуаля.