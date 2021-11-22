Повітряний десерт з безе та ягід схожий до класичного кондитерського шедевра "Анна Павлова", але готується він цільним. Ніжний крем з вершків, соус з ягід (можна готувати з морожених) та крихка і солодка основа з безе. Що може бути смачніше!

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Рецепт десерту з безе та ягід

Час: 4 години

4 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 6 сирих яєчних білків;

– 1,5 склянки цукрової пудри;

– 1,5 столові ложки оцту;

– 1,5 склянки жирних вершків.

Для соусу:

– 500 грамів ягід;

– ваніль;

– ¾ склянки цукру;

– 50 мілілітрів червоного десертного вина.

Приготування:

У глибокому посуді збийте яєчні білки міксером до пишної маси.

Невеликими порціями додайте цукрову пудру. Вкінці збивання білків додайте оцет та збивайте ще 1 хвилину.

Перекладіть білкову масу на деко вкрите пергаментом та випікайте в духовці при 120 градусах.



Десерт з безе і ягодами / Фото Яни Станішевської

Охолодіть готове безе в духовці.

Вершки збийте до стійких піків.

Для приготування соусу викладіть у сотейник ягоди, цукор, вино, ваніль та варіть 30 хвилин на маленькому вогні. Охолодіть ягідний соус.

На готове безе викладіть збиті вершки, зверху полийте соусом та подавайте до столу. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Нам понадобится:

6 белков

1,5 стакана сахарной пудры (330 грамм)

1,5 ч ложки столового уксуса

1,5 стакана жирных сливок (375 мл)

Для соуса: 500 гр ягод, палочка ванили, 3/4 стакана сахара и я ещё добавила 50 мл красного десертного вина. Белки взбиваем до пик, и по чуть вводим сахарный песок (его кстати я получаю просто размолов сахар в кофемолке или блендере), и в конце добавляем уксус и взбиваем ещё минуту. Получается густая, тягучая белковая масса. Перемещаем ее на пергамент и противень и в духовку на час при 120*С. Остывает безе тоже в духовке, я чуть приоткрываю дверцу.

Сливки – просто взбиваем до состояния хорошо взбитых сливок, все тут. Соус – тут просто ягоды, вино, ваниль и сахар ставим на маленький огонь в сотейнике и увариваем минут 30. На безе выкладываем сливки и сверху поливаем соусом. По желанию посыпаем ягодами, мятой и сахарной пудрой. Вуаля.