Воздушный десерт из безе, ягод и сливок: рецепт Яны Станишевской

Когда хочется сладенького, а в холодильнике нет ничего кроме яиц, сливок и мороженых ягод – выход есть! Вы можете приготовить безе с нежным сливочным соусом и ягодами. Для детей лучше не добавлять к соусу вино.

Воздушный десерт из безе и ягод похож на классический кондитерский шедевр "Анна Павлова", но готовится он цельным. Нежный крем из сливок, соус из ягод (можно готовить из мороженых) и хрупкая и сладкая основа из безе. Что может быть вкуснее!

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Рецепт десерта из безе и ягод

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6

– 6 сырых яичных белков;– 1,5 стакана сахарной пудры;– 1,5 столовые ложки уксуса;– 1,5 стакана жирных сливок.– 500 грамм ягод;– ваниль;– ¾ стакана сахара;– 50 миллилитров красного десертного вина.

Приготовление:

В глубокой посуде взбейте миксером яичные белки до пышной массы. Небольшими порциями добавьте сахарную пудру. В конце взбивания добавьте уксус и взбивайте еще 1 минуту. Переложите белковую массу на противень покрытый пергаментом и выпекайте в духовке при 120 градусах.



Десерт с безе и ягодами / Фото Яны Станишевской

Охладите готовое безе в духовке. Сливки взбейте до стойких пиков. Для приготовления соуса выложите в сотейник ягоды, сахар, вино, ваниль и варите 30 минут на маленьком огне. Охладите ягодный соус. На готовое безе выложите взбитые сливки, сверху полейте соусом и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Нам понадобится:

6 белков

1,5 стакана сахарной пудры (330 грамм)

1,5 ч ложки столового уксуса

1,5 стакана жирных сливок (375 мл)

Для соуса: 500 гр ягод, палочка ванили, 3/4 стакана сахара и я ещё добавила 50 мл красного десертного вина. Белки взбиваем до пик, и по чуть вводим сахарный песок (его кстати я получаю просто размолов сахар в кофемолке или блендере), и в конце добавляем уксус и взбиваем ещё минуту. Получается густая, тягучая белковая масса. Перемещаем ее на пергамент и противень и в духовку на час при 120*С. Остывает безе тоже в духовке, я чуть приоткрываю дверцу.

Сливки – просто взбиваем до состояния хорошо взбитых сливок, все тут. Соус – тут просто ягоды, вино, ваниль и сахар ставим на маленький огонь в сотейнике и увариваем минут 30. На безе выкладываем сливки и сверху поливаем соусом. По желанию посыпаем ягодами, мятой и сахарной пудрой. Вуаля.