Вкусно и просто: как приготовить пасху без выпекания

31 марта 2024, 10:10
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Источник:

madameedith

Пасха – традиционное пасхальное блюдо, без которого этот праздник просто невозможен. Если у вас не было возможности приготовить его заранее, а времени на выпечку уже нет, то на помощь придет этот особый рецепт.

Для приготовления пасхи без выпекания используют творог и много сухофруктов и орехов. Если у вас нет специальных формочек, можете сформировать ее в обычном дуршлаге, благодаря чему она будет иметь полукруглую форму.

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Рецепт кулич без выпекания

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм жирного творога кисломолочного сыра;
– 100 грамм сахара;
– 5 крупных яиц;
– щепотка соли;
– 100 грамм сливочного масла;
– 330 грамм сливок 18%;
– 1 пакетик ванильной пудры;
– по 100 грамм: измельченный миндаль, цукаты из цедры апельсина, изюм.

Приготовление:

  1. В миске взбейте яичные белки со щепоткой соли до крепкой пены. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле.
  2. Затем с помощью миксера взбейте желтки и сахар, пока смесь не станет светлой и пышной. Медленно добавьте сливки и растопленное масло. Перемешайте до однородности массы.
  3. Порциями добавьте измельченный творог (можно также предварительно измельчить в блендере) и ванильный сахар и снова перемешайте.
  4. В самом конце лопаткой добавьте белки.
  5. Переложите массу в кастрюлю.
  6. Перемешайте, поставьте на медленный огонь и дождитесь появления первых пузырьков.
  7. В этот момент снимите с огня.
  8. Добавьте все сухофрукты и орехи и перемешайте массу.
  9. Выложите массу (она будет казаться жидкой) в дуршлаг, выстеленный марлей. Поместите дуршлаг в кастрюлю или поставьте в глубокую форму – там будет собираться сыворотка.
  10. Сверху накройте творожную массу фольгой и слегка прижмите.
  11. Снимите с огня и полностью остудите.
  12. Поставьте в холодильник на несколько часов.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська