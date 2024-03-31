Вкусно и просто: как приготовить пасху без выпекания
31 марта 2024, 10:10Читати новину українською
Источник:madameedith
Пасха – традиционное пасхальное блюдо, без которого этот праздник просто невозможен. Если у вас не было возможности приготовить его заранее, а времени на выпечку уже нет, то на помощь придет этот особый рецепт.
Для приготовления пасхи без выпекания используют творог и много сухофруктов и орехов. Если у вас нет специальных формочек, можете сформировать ее в обычном дуршлаге, благодаря чему она будет иметь полукруглую форму.
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Рецепт кулич без выпекания
- Время: 15 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм жирного творога кисломолочного сыра;
– 100 грамм сахара;
– 5 крупных яиц;
– щепотка соли;
– 100 грамм сливочного масла;
– 330 грамм сливок 18%;
– 1 пакетик ванильной пудры;
– по 100 грамм: измельченный миндаль, цукаты из цедры апельсина, изюм.
Приготовление:
- В миске взбейте яичные белки со щепоткой соли до крепкой пены. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле.
- Затем с помощью миксера взбейте желтки и сахар, пока смесь не станет светлой и пышной. Медленно добавьте сливки и растопленное масло. Перемешайте до однородности массы.
- Порциями добавьте измельченный творог (можно также предварительно измельчить в блендере) и ванильный сахар и снова перемешайте.
- В самом конце лопаткой добавьте белки.
- Переложите массу в кастрюлю.
- Перемешайте, поставьте на медленный огонь и дождитесь появления первых пузырьков.
- В этот момент снимите с огня.
- Добавьте все сухофрукты и орехи и перемешайте массу.
- Выложите массу (она будет казаться жидкой) в дуршлаг, выстеленный марлей. Поместите дуршлаг в кастрюлю или поставьте в глубокую форму – там будет собираться сыворотка.
- Сверху накройте творожную массу фольгой и слегка прижмите.
- Снимите с огня и полностью остудите.
- Поставьте в холодильник на несколько часов.