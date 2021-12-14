Универсальный масляный крем – это самый лучший выбор хозяек. Его просто готовить, а подходит он фактически для хоть какого десерта.

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Несколько ингредиентов, немного стараний – и фантастическое дополнение к сладенькому уже под рукой.

Рецепт универсального масляного крема

Время: 30 минут

Порций: 1

Быстро и легко / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 220 грамм сливочного масла;
  • 4 яйца;
  • 200 грамм сахара;
  • половина столовой ложки сахарной пудры;
  • ваниль.

Приготовление

  1. В металлическую посуду вбиваем яйцо и добавляем сахар. Тщательно перемешиваем и ставим на огонь до полного растворения сахара. В процессе постоянно помешиваем смесь.
  2. Снимаем смесь с огня и оставляем остывать.
  3. Кладем в блендер масло, ваниль и сахарную пудру и тщательно взбиваем.
  4. Смешиваем две смеси до однородного состояния.
  5. Оставляем крем в холодильнике и используем для десерта.

Приятного аппетита !