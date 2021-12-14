Универсальный масляный крем – это самый лучший выбор хозяек. Его просто готовить, а подходит он фактически для хоть какого десерта.
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Несколько ингредиентов, немного стараний – и фантастическое дополнение к сладенькому уже под рукой.
Рецепт универсального масляного крема
Время: 30 минут
Порций: 1
Быстро и легко / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 220 грамм сливочного масла;
- 4 яйца;
- 200 грамм сахара;
- половина столовой ложки сахарной пудры;
- ваниль.
Приготовление
- В металлическую посуду вбиваем яйцо и добавляем сахар. Тщательно перемешиваем и ставим на огонь до полного растворения сахара. В процессе постоянно помешиваем смесь.
- Снимаем смесь с огня и оставляем остывать.
- Кладем в блендер масло, ваниль и сахарную пудру и тщательно взбиваем.
- Смешиваем две смеси до однородного состояния.
- Оставляем крем в холодильнике и используем для десерта.
Приятного аппетита !