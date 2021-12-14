Універсальний масляний крем – це найкращий вибір господинь. Його легко готувати, а підходить він практично для будь-якого десерту.

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Кілька інгредієнтів, трішки старань – і фантастичне доповнення до солоденького вже під рукою.

Рецепт універсального масляного крему

Час: 30 хвилин

Порцій: 1

Швидко і легко / Фото Pinterest

Інгредієнти

220 грам вершкового масла;

4 яйця;

200 грам цукру;

половина столової ложки цукрової пудри;

ваніль.

Приготування

У металеву посуду вбиваємо яцйя та додаємо цукор. Ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь до повного розчинення цукру. У процесі постійно помішуємо суміш. Знімаємо суміш з вогню та лишаємо вистигати. Кладемо у блендер масло, ваніль та цукрову пудру та ретельно збиваємо. Змішуємо дві суміші до однорідного стану. Залишаємо крем у холодильнику та використовуємо для десерту.

Смачного!