На все случаи жизни: масляный крем, который подойдет для любого десерта

Зима – это пора, когда постоянно хочется чего-нибудь сладенького. Но каждый раз испытывать новые рецепты не всегда есть силы и вдохновение.

Универсальный масляный крем – это самый лучший выбор хозяек. Его просто готовить, а подходит он фактически для хоть какого десерта.

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Несколько ингредиентов, немного стараний – и фантастическое дополнение к сладенькому уже под рукой.

Рецепт универсального масляного крема

Время: 30 минут

Порций: 1

Быстро и легко / Фото Pinterest

Ингредиенты

220 грамм сливочного масла;

4 яйца;

200 грамм сахара;

половина столовой ложки сахарной пудры;

ваниль.

Приготовление

В металлическую посуду вбиваем яйцо и добавляем сахар. Тщательно перемешиваем и ставим на огонь до полного растворения сахара. В процессе постоянно помешиваем смесь. Снимаем смесь с огня и оставляем остывать. Кладем в блендер масло, ваниль и сахарную пудру и тщательно взбиваем. Смешиваем две смеси до однородного состояния. Оставляем крем в холодильнике и используем для десерта.

Приятного аппетита !