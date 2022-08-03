Свежий салат следует есть в жаркую погоду. Насыщенный витаминами и минералами, он повысит уровень мощных антиоксидантов в вашем организме. Особенно листовая зелень – основа многих рецептов салата – обогатит вас питательными веществами, клетчаткой и полезными жирами.

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Еще одно преимущество салата – его очень просто сделать. Мы предлагаем рецепт, который состоит всего из 3 ингредиентов и займет 10 минут вашего времени.

Рецепт овощного салата

Порций : 2

: 2 Время: 10 минут

Вкусно и здорово / Фото strona kuchni

Ингредиенты:

1 маленький салат айсберг;

1 свежий огурец;

4 столовые ложки натурального йогурта.

Приготовление: