Свежий салат следует есть в жаркую погоду. Насыщенный витаминами и минералами, он повысит уровень мощных антиоксидантов в вашем организме. Особенно листовая зелень – основа многих рецептов салата – обогатит вас питательными веществами, клетчаткой и полезными жирами.
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Еще одно преимущество салата – его очень просто сделать. Мы предлагаем рецепт, который состоит всего из 3 ингредиентов и займет 10 минут вашего времени.
Рецепт овощного салата
- Порций: 2
- Время: 10 минут
Вкусно и здорово / Фото strona kuchni
Ингредиенты:
- 1 маленький салат айсберг;
- 1 свежий огурец;
- 4 столовые ложки натурального йогурта.
Приготовление:
- Тщательно вымойте и обсушите овощи.
- Салат порвите или нарежьте небольшими кусочками.
- Огурец следует очистить от кожуры и порезать кубиками.
- Смешайте листья салата и огурцы в миске, добавьте йогурт.
- Приправьте по желанию, например, щепоткой соли и гранулированным чесноком.