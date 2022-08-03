Свіжий салат варто їсти щодня, особливо в жарку погоду. Насичений вітамінами та мінералами салат підвищить рівень потужних антиоксидантів у вашій крові. Листова зелень – основа будь-якого салату – забезпечує величезну поживну користь.

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Їсти таку страву щодня – це здорово, оскільки ви отримуєте важливі поживні речовини, клітковину та корисні жири. Для приготування вам знадобляться лише 3 інгредієнти та 10 хвилин.

Рецепт овочевого салату

Порцій: 2
Час: 10 хвилин

Смачно та здорово / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

  • 1 маленький салат айсберг;
  • 1 свіжий огірок;
  • 4 столові ложки натурального йогурту.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте та обсушіть овочі.
  2. Салат порвіть або наріжте невеликими шматочками.
  3. Огірок слід очистити від шкірки і нарізати кубиками.
  4. Змішайте листя салату та огірки в мисці та додайте йогурт.
  5. Приправте за бажанням, наприклад, дрібкою солі або гранульованим часником.