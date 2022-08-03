Свіжий салат варто їсти щодня, особливо в жарку погоду. Насичений вітамінами та мінералами салат підвищить рівень потужних антиоксидантів у вашій крові. Листова зелень – основа будь-якого салату – забезпечує величезну поживну користь.
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Їсти таку страву щодня – це здорово, оскільки ви отримуєте важливі поживні речовини, клітковину та корисні жири. Для приготування вам знадобляться лише 3 інгредієнти та 10 хвилин.
Рецепт овочевого салату
Порцій: 2
Час: 10 хвилин
Смачно та здорово / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 1 маленький салат айсберг;
- 1 свіжий огірок;
- 4 столові ложки натурального йогурту.
Приготування:
- Ретельно вимийте та обсушіть овочі.
- Салат порвіть або наріжте невеликими шматочками.
- Огірок слід очистити від шкірки і нарізати кубиками.
- Змішайте листя салату та огірки в мисці та додайте йогурт.
- Приправте за бажанням, наприклад, дрібкою солі або гранульованим часником.