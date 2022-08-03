Всего 3 ингредиента и 10 минут: готовим легкий летний ужин

3 августа 2022 , 19:12
Читати новину українською

Источник:

strona kuchni

Полезный и супербыстрый овощной салат на ужин станет отличным решением для особо занятых людей. Рецепт состоит всего из 3 ингредиентов и занимает 10 минут, потому подойдет абсолютно каждому.

Свежий салат следует есть в жаркую погоду. Насыщенный витаминами и минералами, он повысит уровень мощных антиоксидантов в вашем организме. Особенно листовая зелень – основа многих рецептов салата – обогатит вас питательными веществами, клетчаткой и полезными жирами.

Не пропустите Можно ли есть мясо "с кровью": развеиваем распространенные мифы

Еще одно преимущество салата – его очень просто сделать. Мы предлагаем рецепт, который состоит всего из 3 ингредиентов и займет 10 минут вашего времени.

Рецепт овощного салата

  • Порций: 2
  • Время: 10 минут

Вкусно и здорово / Фото strona kuchni

Ингредиенты:

  • 1 маленький салат айсберг;
  • 1 свежий огурец;
  • 4 столовые ложки натурального йогурта.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и обсушите овощи.
  2. Салат порвите или нарежьте небольшими кусочками.
  3. Огурец следует очистить от кожуры и порезать кубиками.
  4. Смешайте листья салата и огурцы в миске, добавьте йогурт.
  5. Приправьте по желанию, например, щепоткой соли и гранулированным чесноком.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська