Всего два ингредиента: готовим невероятный обед – шашлык из картофеля и сосисок

Даже когда кажется, что в холодильнике пусто и не из чего приготовить обед, решение всегда можно найти. Картофель – ингредиент, который есть в доме каждого украинца, его можно использовать в качестве простого, но вкусного обеда.

Шашлык из картофеля и сосисок – блюдо, которым точно будут довольны все домашние кулинары и особенно детки. Оно не требует ни времени, ни больших затрат, а будет прекрасно смаковать родным. Готовьте сразу несколько порций, однозначно все захотят добавки.

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Картофельный шашлык – это вкусная закуска, приготовленная из двух простых ингредиентов.

Шашлык из картофеля и сосисок

Время: 40 минут

Порций: 4

Отличное блюдо / Фото club delle ricette

Ингредиенты:

4 большие сосиски;

4 мелкие картофелины;

смесь ароматных трав по вкусу;

оливковое масло;

соль по вкусу.

Приготовление:

Вымойте и почистите картофель. Затем нарежьте ломтиками толщиной около полу сантиметра. Возьмите сосиски и нарежьте их одинаковыми ломтиками. Возьмите шпажки для запекания, вставьте ломтики картофеля и сосисок, чередуя их. Выложите шашлык в форму для запекания, приправите щепоткой соли, посыпайте смесью ароматных трав, сбрызните капелькой оливкового масла и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 – 25 минут. Когда картофель и сосиски будут идеально готовы, извлеките их из духовки и подавайте с любимым соусом на ваш выбор.

Если вы хотите, можете обогатить шашлык из картофеля и колбасы, добавьте другие ингредиенты, такие как ломтики сыра, помидоры черри или лук.