Всего два ингредиента: готовим невероятный обед – шашлык из картофеля и сосисок
24 ноября 2021 , 17:42Читати новину українською
Источник:club delle ricette
Даже когда кажется, что в холодильнике пусто и не из чего приготовить обед, решение всегда можно найти. Картофель – ингредиент, который есть в доме каждого украинца, его можно использовать в качестве простого, но вкусного обеда.
Шашлык из картофеля и сосисок – блюдо, которым точно будут довольны все домашние кулинары и особенно детки. Оно не требует ни времени, ни больших затрат, а будет прекрасно смаковать родным. Готовьте сразу несколько порций, однозначно все захотят добавки.
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Картофельный шашлык – это вкусная закуска, приготовленная из двух простых ингредиентов.
Шашлык из картофеля и сосисок
Время: 40 минут
Порций: 4
Отличное блюдо / Фото club delle ricette
Ингредиенты:
- 4 большие сосиски;
- 4 мелкие картофелины;
- смесь ароматных трав по вкусу;
- оливковое масло;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте и почистите картофель. Затем нарежьте ломтиками толщиной около полу сантиметра.
- Возьмите сосиски и нарежьте их одинаковыми ломтиками.
- Возьмите шпажки для запекания, вставьте ломтики картофеля и сосисок, чередуя их.
- Выложите шашлык в форму для запекания, приправите щепоткой соли, посыпайте смесью ароматных трав, сбрызните капелькой оливкового масла и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 – 25 минут.
- Когда картофель и сосиски будут идеально готовы, извлеките их из духовки и подавайте с любимым соусом на ваш выбор.