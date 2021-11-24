Шашлик із картоплі та сосисок – страва, якою точно будуть задоволені всі: домашні кулінари та особливо дітки. Вона не потребує ні часу, ні великих затрат, а чудово смакуватиме рідним. Готуйте одразу кілька порцій, однозначно всі захочуть добавки.
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Картопляний шашлик — це смачна закуска, приготована з двох простих інгредієнтів.
Шашлик із картоплі та сосисок
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Чудова страва / Фото club delle ricette
Інгредієнти:
- 4 великі сосиски;
- 4 дрібні картоплини;
- суміш ароматних трав до смаку;
- оливкова олія;
- сіль до смаку.
Приготування:
- Помийте та почистіть картоплю. Потім наріжте скибочками товщиною близько пів сантиметра, якщо картопля невеликого розміру, можете залишити її цілою.
- Візьміть сосиски та наріжте їх однаковими скибочками.
- Візьміть шпажки для запікання, вставте скибочки картоплі та ковбаси, чергуючи їх.
- Викладіть шашлик у форму для запікання, приправити дрібкою солі, посипати сумішшю ароматних трав, збризнути крапелькою оливкової олії та випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20-25 хвилин.
- Коли картопля, і сосиски будуть ідеально готові, вийміть їх з духовки та подавайте з улюбленим соусом на ваш вибір.