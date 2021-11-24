Шашлик із картоплі та сосисок – страва, якою точно будуть задоволені всі: домашні кулінари та особливо дітки. Вона не потребує ні часу, ні великих затрат, а чудово смакуватиме рідним. Готуйте одразу кілька порцій, однозначно всі захочуть добавки.

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Картопляний шашлик — це смачна закуска, приготована з двох простих інгредієнтів.

Шашлик із картоплі та сосисок

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Чудова страва / Фото club delle ricette

Інгредієнти:

4 великі сосиски;

4 дрібні картоплини;

суміш ароматних трав до смаку;

оливкова олія;

сіль до смаку.

Приготування:

Помийте та почистіть картоплю. Потім наріжте скибочками товщиною близько пів сантиметра, якщо картопля невеликого розміру, можете залишити її цілою. Візьміть сосиски та наріжте їх однаковими скибочками. Візьміть шпажки для запікання, вставте скибочки картоплі та ковбаси, чергуючи їх. Викладіть шашлик у форму для запікання, приправити дрібкою солі, посипати сумішшю ароматних трав, збризнути крапелькою оливкової олії та випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20-25 хвилин. Коли картопля, і сосиски будуть ідеально готові, вийміть їх з духовки та подавайте з улюбленим соусом на ваш вибір.

Якщо хочете, ви можете збагатити шашлик з картоплі та ковбаси, додайте інші інгредієнти, такі як скибочки сиру, помідори чері або цибулю.