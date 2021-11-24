Шашлык из картофеля и сосисок – блюдо, которым точно будут довольны все домашние кулинары и особенно детки. Оно не требует ни времени, ни больших затрат, а будет прекрасно смаковать родным. Готовьте сразу несколько порций, однозначно все захотят добавки.

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Картофельный шашлык – это вкусная закуска, приготовленная из двух простых ингредиентов.

Шашлык из картофеля и сосисок

Время: 40 минут
Порций: 4

Отличное блюдо / Фото club delle ricette

Ингредиенты:

  • 4 большие сосиски;
  • 4 мелкие картофелины;
  • смесь ароматных трав по вкусу;
  • оливковое масло;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте и почистите картофель. Затем нарежьте ломтиками толщиной около полу сантиметра.
  2. Возьмите сосиски и нарежьте их одинаковыми ломтиками.
  3. Возьмите шпажки для запекания, вставьте ломтики картофеля и сосисок, чередуя их.
  4. Выложите шашлык в форму для запекания, приправите щепоткой соли, посыпайте смесью ароматных трав, сбрызните капелькой оливкового масла и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 – 25 минут.
  5. Когда картофель и сосиски будут идеально готовы, извлеките их из духовки и подавайте с любимым соусом на ваш выбор.