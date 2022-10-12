Всего несколько минут – и готово: быстрый рецепт масляного пирога
12 октября 2022 , 18:26Читати новину українською
Источник:cztery fajery
Масляный пирог на скорую руку – отличный десерт, который можно приготовить на выходные или после работы. Это так вкусно, что ваши родные точно попросят добавки.
Чтобы приготовить масляный пирог, вам понадобятся масло, сливки, яйца, мука, сахар и разрыхлитель, а также около 15 минут.
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Рецепт масляного пирога
Время: 70 минут
Порций: 4
Готовить масляный пирог быстро / Фото cztery fajery
Ингредиенты:
- 350 г сахара;
- 4 больших яйца;
- 200 граммов мягкого сливочного масла;
- 240 граммов сливок 36%;
- 16 граммов разрыхлителя;
- 400 граммов муки;
- щепотка соли;
- дополнительно сахарный песок для посыпки, по желанию можно смешать с несколькими щепотками корицы.
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром до пышной консистенции.
- Добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте около 10 минут.
- Убавьте скорость миксера, влейте сливки и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся.
- Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Добавьте в тесто и кропотливо перемешайте. Тесто получится довольно густое.
- Вылейте тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки. Разровняйте и по желанию посыпьте верх сахаром.
- Поставьте тесто в духовку, разогретую до 180 – 185 градусов и выпекайте примерно 40 минут. Пирог должен достаточно хорошо пропечься сверху и получить приятный золотистый цвет.
Приятного аппетита!