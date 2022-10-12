Всего несколько минут – и готово: быстрый рецепт масляного пирога

12 октября 2022 , 18:26
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Источник:

cztery fajery

Масляный пирог на скорую руку – отличный десерт, который можно приготовить на выходные или после работы. Это так вкусно, что ваши родные точно попросят добавки.

Чтобы приготовить масляный пирог, вам понадобятся масло, сливки, яйца, мука, сахар и разрыхлитель, а также около 15 минут. 

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Рецепт масляного пирога

Время: 70 минут

Порций: 4

Готовить масляный пирог быстро / Фото cztery fajery

Ингредиенты:

  • 350 г сахара;
  • 4 больших яйца;
  • 200 граммов мягкого сливочного масла;
  • 240 граммов сливок 36%;
  • 16 граммов разрыхлителя;
  • 400 граммов муки;
  • щепотка соли;
  • дополнительно сахарный песок для посыпки, по желанию можно смешать с несколькими щепотками корицы.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышной консистенции.
  2. Добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте около 10 минут.
  3. Убавьте скорость миксера, влейте сливки и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся.
  4. Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Добавьте в тесто и кропотливо перемешайте. Тесто получится довольно густое.
  5. Вылейте тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки. Разровняйте и по желанию посыпьте верх сахаром.
  6. Поставьте тесто в духовку, разогретую до 180 – 185 градусов и выпекайте примерно 40 минут. Пирог должен достаточно хорошо пропечься сверху и получить приятный золотистый цвет.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська