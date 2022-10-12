Щоб приготувати масляний пиріг, вам знадобляться масло, вершки, яйця, борошно, цукор і розпушувач, а також близько 15 хвилин часу.
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Рецепт масляного пирога
Час: 70 хвилин
Порцій: 4
Дуже смачно / Фото cztery fajery
Інгредієнти:
- 350 грамів цукру;
- 4 великих яйця;
- 200 грамів м’якого вершкового масла;
- 240 грамів вершків 36%;
- 16 грамів розпушувача;
- 400 грамів борошна;
- щіпка солі;
- додатково цукровий пісок для посипання, за бажанням можна змішати з декількома щіпками кориці.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром до пишної консистенції.
- Додайте м’яке вершкове масло і збивайте приблизно 10 хвилин.
- Зменшіть швидкість міксера, влийте вершки і перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються.
- Змішайте борошно з сіллю і розпушувачем. Додайте в тісто і ретельно перемішайте. Тісто вийде досить густе.
- Вилийте тісто у форму, застелену папером для випічки. Розрівняйте і за бажанням посипте цукром.
- Поставте тісто в духовку, розігріту до 180 – 185 градусів, і випікайте приблизно 40 хвилин.
- Пиріг повинен досить добре пропектися зверху до золотистого кольору.
Смачного!