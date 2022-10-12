Щоб приготувати масляний пиріг, вам знадобляться масло, вершки, яйця, борошно, цукор і розпушувач, а також близько 15 хвилин часу.

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Рецепт масляного пирога

Час: 70 хвилин
Порцій: 4

Дуже смачно / Фото cztery fajery

Інгредієнти:

  • 350 грамів цукру;
  • 4 великих яйця;
  • 200 грамів м’якого вершкового масла;
  • 240 грамів вершків 36%;
  • 16 грамів розпушувача;
  • 400 грамів борошна;
  • щіпка солі;
  • додатково цукровий пісок для посипання, за бажанням можна змішати з декількома щіпками кориці.

Приготування:

  1. Яйця збийте з цукром до пишної консистенції.
  2. Додайте м’яке вершкове масло і збивайте приблизно 10 хвилин.
  3. Зменшіть швидкість міксера, влийте вершки і перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються.
  4. Змішайте борошно з сіллю і розпушувачем. Додайте в тісто і ретельно перемішайте. Тісто вийде досить густе.
  5. Вилийте тісто у форму, застелену папером для випічки. Розрівняйте і за бажанням посипте цукром.
  6. Поставте тісто в духовку, розігріту до 180 – 185 градусів, і випікайте приблизно 40 хвилин.
  7. Пиріг повинен досить добре пропектися зверху до золотистого кольору.

Смачного!