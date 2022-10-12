Чтобы приготовить масляный пирог, вам понадобятся масло, сливки, яйца, мука, сахар и разрыхлитель, а также около 15 минут.

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Рецепт масляного пирога

Время: 70 минут

Порций: 4

Готовить масляный пирог быстро / Фото cztery fajery

Ингредиенты:

350 г сахара;

4 больших яйца;

200 граммов мягкого сливочного масла;

240 граммов сливок 36%;

16 граммов разрыхлителя;

400 граммов муки;

щепотка соли;

дополнительно сахарный песок для посыпки, по желанию можно смешать с несколькими щепотками корицы.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром до пышной консистенции. Добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте около 10 минут. Убавьте скорость миксера, влейте сливки и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся. Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Добавьте в тесто и кропотливо перемешайте. Тесто получится довольно густое. Вылейте тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки. Разровняйте и по желанию посыпьте верх сахаром. Поставьте тесто в духовку, разогретую до 180 – 185 градусов и выпекайте примерно 40 минут. Пирог должен достаточно хорошо пропечься сверху и получить приятный золотистый цвет.

Приятного аппетита!