В Америку рецепт замечательных бисквитов, объединенных кремом, привезли немецкие протестанты. Свое название лакомство получило благодаря немецким рабочим. Когда они они открывали пакет с обедом и видели там красивые бисквиты, то выкрикивали: "Whoo! Pie!".
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Американцам настолько понравился десерт, он быстро распространился по территории страны, а штаты Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Пенсильвания и Мэн до сих пор спорят, на какой территории рецепт распространился раньше всего.
Вупи пай – очень вкусный десерт / Фото Pixabay
Приготовить вупи пай не сложно, а результат порадует даже опытных гурманов.
Ингредиенты
- сливочное масло – 200 грамм
- яйца – 2 штуки
- мука – 300 грамм
- какао – 130 грамм
- сахар – 220 грамм
- разрыхлитель – 2 чайные ложки
- ванильный сахар – 2 чайные ложки
- молоко – 200 миллилитров
- сливки (33%) – 400 миллилитров
- сахарная пудра – 5 столовых ложек
Приготовление
- Смешиваем в одной посудине просеянную муку, какао, разрыхлитель и ванильный сахар.
- В другой емкости взбиваем сахар с маслом, которое перед этим нужно довести до комнатной температуры. Добавляем яйца и хорошо смешиваем. Затем поочередно добавляем молоко и мучную смесь, вымешиваем тесто.
- На пергамент выкладываем небольшие шарики и немного их приплющиваем. Выпекаем их 10 – 12 минут при 175 градусах.
- Пока бисквиты остывают, взбиваем сливки с сахарной пудрой. Разрезаем бисквиты пополам и накладываем крем внутрь. Перед подачей вупи пай должен постоять в прохладном месте не менее 30 минут.