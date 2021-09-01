В Америку рецепт чудовий бісквітів, поєднаних кремом, привезли німецькі протестанти. Свою назву смаколик отримав завдяки німецьким робітникам. Коли вони вони відкривали пакунок з обідом і бачили там красиві бісквіти, то вигукували: "Whoo! Pie!".
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Американцям настільки сподобався десерт, що він швидко поширився територією країни, а штати Массачусетс, Нью-Гемпшир, Пенсільванія та Мен досі сперечаються, на якій території рецепт поширився раніше.
Вупі пай – дуже смачний десерт / Фото Pixabay
Приготувати вупі пай не складно, а результат потішить навіть досвідчених гурманів.
Інгредієнти
- вершкове масло – 200 грам
- яйця – 2 штуки
- борошно – 300 грам
- какао – 130 грам
- цукор – 220 грам
- розпушувач – 2 чайні ложки
- ванільний цукор – 2 чайні ложки
- молоко – 200 мілілітрів
- вершки (33%) – 400 мілілітрів
- цукрова пудра – 5 столових ложок
Приготування
- Змішуємо в одній посудині просіяне борошно, какао, розпушувач та ванільний цукор.
- В іншій ємкості збиваємо цукор з маслом, яке перед тим треба довести до кімнатної температури. Додаємо яйця та добре змішуємо. Потім по черзі додаємо молоко та борошняну суміш, вимішуємо тісто.
- На пергамент викладаємо невеликі кульки та трішки їх приплющуємо. Випікаємо їх 10 – 12 хвилин при 175 градусах.
- Поки бісквіти вистигають, збиваємо вершки з цукровою пудрою. Розрізаємо бісквіти навпіл та накладаємо крем всередину. Перед подачею вупі пай має постояти в прохолодному місці щонайменше 30 хвилин.