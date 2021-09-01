В Америку рецепт чудовий бісквітів, поєднаних кремом, привезли німецькі протестанти. Свою назву смаколик отримав завдяки німецьким робітникам. Коли вони вони відкривали пакунок з обідом і бачили там красиві бісквіти, то вигукували: "Whoo! Pie!".

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Американцям настільки сподобався десерт, що він швидко поширився територією країни, а штати Массачусетс, Нью-Гемпшир, Пенсільванія та Мен досі сперечаються, на якій території рецепт поширився раніше.

Вупі пай – дуже смачний десерт / Фото Pixabay

Приготувати вупі пай не складно, а результат потішить навіть досвідчених гурманів.

Інгредієнти

  • вершкове масло – 200 грам
  • яйця – 2 штуки
  • борошно – 300 грам
  • какао – 130 грам
  • цукор – 220 грам
  • розпушувач – 2 чайні ложки
  • ванільний цукор – 2 чайні ложки
  • молоко – 200 мілілітрів
  • вершки (33%) – 400 мілілітрів
  • цукрова пудра – 5 столових ложок

Приготування

  1. Змішуємо в одній посудині просіяне борошно, какао, розпушувач та ванільний цукор.
  2. В іншій ємкості збиваємо цукор з маслом, яке перед тим треба довести до кімнатної температури. Додаємо яйця та добре змішуємо. Потім по черзі додаємо молоко та борошняну суміш, вимішуємо тісто.
  3. На пергамент викладаємо невеликі кульки та трішки їх приплющуємо. Випікаємо їх 10 – 12 хвилин при 175 градусах.
  4. Поки бісквіти вистигають, збиваємо вершки з цукровою пудрою. Розрізаємо бісквіти навпіл та накладаємо крем всередину. Перед подачею вупі пай має постояти в прохолодному місці щонайменше 30 хвилин.