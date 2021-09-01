Вупи пай: как приготовить американские бисквиты, которые поражают видом и вкусом

1 сентября 2021 , 22:20
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Источник:

Food & Mood

Довольно часто на кухне хочется поколдовать над чем-то вкусненьким к чаю. Американское печенье вупи пай – отличный вариант, который будет уместным к любому горячему напитку.

В Америку рецепт замечательных бисквитов, объединенных кремом, привезли немецкие протестанты. Свое название лакомство получило благодаря немецким рабочим. Когда они они открывали пакет с обедом и видели там красивые бисквиты, то выкрикивали: "Whoo! Pie!".

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Американцам настолько понравился десерт, он быстро распространился по территории страны, а штаты Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Пенсильвания и Мэн до сих пор спорят, на какой территории рецепт распространился раньше всего.

Вупи пай – очень вкусный десерт / Фото Pixabay

Приготовить вупи пай не сложно, а результат порадует даже опытных гурманов.

Ингредиенты

  • сливочное масло – 200 грамм
  • яйца – 2 штуки
  • мука – 300 грамм
  • какао – 130 грамм
  • сахар – 220 грамм
  • разрыхлитель – 2 чайные ложки
  • ванильный сахар – 2 чайные ложки
  • молоко – 200 миллилитров
  • сливки (33%) – 400 миллилитров
  • сахарная пудра – 5 столовых ложек

Приготовление

  1. Смешиваем в одной посудине просеянную муку, какао, разрыхлитель и ванильный сахар.
  2. В другой емкости взбиваем сахар с маслом, которое перед этим нужно довести до комнатной температуры. Добавляем яйца и хорошо смешиваем. Затем поочередно добавляем молоко и мучную смесь, вымешиваем тесто.
  3. На пергамент выкладываем небольшие шарики и немного их приплющиваем. Выпекаем их 10 – 12 минут при 175 градусах.
  4. Пока бисквиты остывают, взбиваем сливки с сахарной пудрой. Разрезаем бисквиты пополам и накладываем крем внутрь. Перед подачей вупи пай должен постоять в прохладном месте не менее 30 минут.
Автор: Ярослав Сиваківський