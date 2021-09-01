Вупи пай: как приготовить американские бисквиты, которые поражают видом и вкусом

Довольно часто на кухне хочется поколдовать над чем-то вкусненьким к чаю. Американское печенье вупи пай – отличный вариант, который будет уместным к любому горячему напитку.

В Америку рецепт замечательных бисквитов, объединенных кремом, привезли немецкие протестанты. Свое название лакомство получило благодаря немецким рабочим. Когда они они открывали пакет с обедом и видели там красивые бисквиты, то выкрикивали: "Whoo! Pie!".

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Американцам настолько понравился десерт, он быстро распространился по территории страны, а штаты Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Пенсильвания и Мэн до сих пор спорят, на какой территории рецепт распространился раньше всего.

Вупи пай – очень вкусный десерт / Фото Pixabay

Приготовить вупи пай не сложно, а результат порадует даже опытных гурманов.

Ингредиенты

сливочное масло – 200 грамм

яйца – 2 штуки

мука – 300 грамм

какао – 130 грамм

сахар – 220 грамм

разрыхлитель – 2 чайные ложки

ванильный сахар – 2 чайные ложки

молоко – 200 миллилитров

сливки (33%) – 400 миллилитров

сахарная пудра – 5 столовых ложек

Приготовление