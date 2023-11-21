Сейчас продолжается Рождественский пост, поэтому ужин также должен быть постным, сообщает 24 Канал. Несмотря на это, он может быть очень вкусным и праздничным. Попробуйте приготовить блюда из нашей подборки к Первой Коляде.

Приготовьте также Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Лобио из красной фасоли

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Сегодня – Первая Коляда: подборка традиционных и постных блюд, которые нужно приготовить на ужин
Попробуйте приготовить лобио / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. После этого отварите ее в течение часа до готовности. Лишнюю воду процедите через сито.
  2. Грецкие орехи подсушите в духовке и измельчите ножом. Укроп и петрушку порежьте и смешайте в миске с орехами.
  3. Почистите чеснок и лук, после чего нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте чеснок и лук в миску с зеленью.
  4. Переложите содержимое миски и фасоль в кастрюлю. Добавьте уксус, специи и готовьте в течение 5 – 7 минут до готовности.

Постный суп-пюре с грибами

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2


Суп-пюре с грибами / Фото Pexels

Приготовление:

  1. Очистите картофель, морковь, лук и грибы.
  2. Картофель разрежьте на четыре части, лук измельчите кубиком, а морковь и грибы – нарежьте ломтиками.
  3. Картофель выложите в кастрюлю с кипятком и варите на среднем огне в течение 10 минут, пока он не станет мягким.
  4. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук с морковью до золотой корочки.
  5. Отдельно обжарьте грибы, добавьте соль, перец, тушите 5 – 7 минут.
  6. В кастрюлю с картофелем выложите лук с морковью и грибы, варите в течение 7 – 10 минут. С помощью блендера измельчите все в пюре.
  7. Помойте укроп, петрушку и измельчите ножом. Выложите суп в тарелку и украсьте зеленью.

Салат из свеклы

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Сегодня – Первая Коляда: подборка традиционных и постных блюд, которые нужно приготовить на ужин
Попробуйте салат из свеклы и орехов / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Тщательно помойте свеклу. Отварите ее до готовности, оставьте до охлаждения, после чего почистите от кожуры и натрите на грубой терке.
  2. Петрушку помойте и измельчите ножом. Очищенные грецкие орехи также нарежьте.
  3. В миске смешайте свеклу, добавьте соль, перец, орехи, петрушку, растительное масло, перемешайте и выложите на тарелку.

Постный пирог с грибами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
  1. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В тёплой воде разведите дрожжи, добавьте соль, сахар и перемешайте. Добавьте муку, растительное масло и замесите тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте.
  2. Тем временем почистите лук, нарежьте соломкой, обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки.
  3. Очистите и промойте грибы. Нарежьте их ломтиками, добавьте в лук. Добавьте соль, перец, перемешайте и тушите под крышкой в течение 10 минут.
  4. Готовое тесто разделите на 2 части, раскатайте на 2 коржа. Выложите первый на смазанную маслом форму, сверху положите грибы с луком, накройте вторым слоем теста и закрепите края.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте пирог 35 минут до готовности.

Узвар

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
  1. Для приготовления компота тщательно помойте сухофрукты, после чего залейте их водой и доведите до кипения.
  2. Процедите компот от фруктов, добавьте мед и перелейте в кувшин.

Приятного аппетита!