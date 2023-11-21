Сегодня – Первая Коляда: подборка традиционных и постных блюд, которые нужно приготовить на ужин

Сейчас продолжается Рождественский пост, поэтому ужин также должен быть постным, сообщает 24 Канал. Несмотря на это, он может быть очень вкусным и праздничным. Попробуйте приготовить блюда из нашей подборки к Первой Коляде.
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Лобио из красной фасоли
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Попробуйте приготовить лобио / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. После этого отварите ее в течение часа до готовности. Лишнюю воду процедите через сито.
- Грецкие орехи подсушите в духовке и измельчите ножом. Укроп и петрушку порежьте и смешайте в миске с орехами.
- Почистите чеснок и лук, после чего нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте чеснок и лук в миску с зеленью.
- Переложите содержимое миски и фасоль в кастрюлю. Добавьте уксус, специи и готовьте в течение 5 – 7 минут до готовности.
Постный суп-пюре с грибами
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Суп-пюре с грибами / Фото Pexels
Приготовление:
- Очистите картофель, морковь, лук и грибы.
- Картофель разрежьте на четыре части, лук измельчите кубиком, а морковь и грибы – нарежьте ломтиками.
- Картофель выложите в кастрюлю с кипятком и варите на среднем огне в течение 10 минут, пока он не станет мягким.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте лук с морковью до золотой корочки.
- Отдельно обжарьте грибы, добавьте соль, перец, тушите 5 – 7 минут.
- В кастрюлю с картофелем выложите лук с морковью и грибы, варите в течение 7 – 10 минут. С помощью блендера измельчите все в пюре.
- Помойте укроп, петрушку и измельчите ножом. Выложите суп в тарелку и украсьте зеленью.
Салат из свеклы
- Время: 1 час
- Порций: 2
Попробуйте салат из свеклы и орехов / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Тщательно помойте свеклу. Отварите ее до готовности, оставьте до охлаждения, после чего почистите от кожуры и натрите на грубой терке.
- Петрушку помойте и измельчите ножом. Очищенные грецкие орехи также нарежьте.
- В миске смешайте свеклу, добавьте соль, перец, орехи, петрушку, растительное масло, перемешайте и выложите на тарелку.
Постный пирог с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В тёплой воде разведите дрожжи, добавьте соль, сахар и перемешайте. Добавьте муку, растительное масло и замесите тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте.
- Тем временем почистите лук, нарежьте соломкой, обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки.
- Очистите и промойте грибы. Нарежьте их ломтиками, добавьте в лук. Добавьте соль, перец, перемешайте и тушите под крышкой в течение 10 минут.
- Готовое тесто разделите на 2 части, раскатайте на 2 коржа. Выложите первый на смазанную маслом форму, сверху положите грибы с луком, накройте вторым слоем теста и закрепите края.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте пирог 35 минут до готовности.
Узвар
- Время: 30 минут
- Порций: 4
- Для приготовления компота тщательно помойте сухофрукты, после чего залейте их водой и доведите до кипения.
- Процедите компот от фруктов, добавьте мед и перелейте в кувшин.
Приятного аппетита!