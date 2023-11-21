Сегодня – Первая Коляда: подборка традиционных и постных блюд, которые нужно приготовить на ужин

Сейчас продолжается Рождественский пост, поэтому ужин также должен быть постным, сообщает 24 Канал. Несмотря на это, он может быть очень вкусным и праздничным. Попробуйте приготовить блюда из нашей подборки к Первой Коляде.

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Лобио из красной фасоли

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов красной фасоли;

– 30 граммов грецких орехов;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– кинза и петрушка по вкусу;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 лавровых листа;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– соль, черный и красный молотый перец по вкусу.



Попробуйте приготовить лобио / Фото Depositphotos

Приготовление:

Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. После этого отварите ее в течение часа до готовности. Лишнюю воду процедите через сито. Грецкие орехи подсушите в духовке и измельчите ножом. Укроп и петрушку порежьте и смешайте в миске с орехами. Почистите чеснок и лук, после чего нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте чеснок и лук в миску с зеленью. Переложите содержимое миски и фасоль в кастрюлю. Добавьте уксус, специи и готовьте в течение 5 – 7 минут до готовности.

Постный суп-пюре с грибами

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 350 граммов шампиньонов;

– 3 картофеля;

– 1 морковь;

– 2 лука;

– вода;

– 3 столовые ложки масла;

– специи;

– укроп, петрушка;

– соль, перец.



Суп-пюре с грибами / Фото Pexels

Приготовление:

Очистите картофель, морковь, лук и грибы. Картофель разрежьте на четыре части, лук измельчите кубиком, а морковь и грибы – нарежьте ломтиками. Картофель выложите в кастрюлю с кипятком и варите на среднем огне в течение 10 минут, пока он не станет мягким. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Отдельно обжарьте грибы, добавьте соль, перец, тушите 5 – 7 минут. В кастрюлю с картофелем выложите лук с морковью и грибы, варите в течение 7 – 10 минут. С помощью блендера измельчите все в пюре. Помойте укроп, петрушку и измельчите ножом. Выложите суп в тарелку и украсьте зеленью.

Салат из свеклы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– 30 граммов грецких орехов;

– 30 граммов петрушки;

– соль и перец;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла.



Попробуйте салат из свеклы и орехов / Фото Depositphotos

Приготовление:

Тщательно помойте свеклу. Отварите ее до готовности, оставьте до охлаждения, после чего почистите от кожуры и натрите на грубой терке. Петрушку помойте и измельчите ножом. Очищенные грецкие орехи также нарежьте. В миске смешайте свеклу, добавьте соль, перец, орехи, петрушку, растительное масло, перемешайте и выложите на тарелку.

Постный пирог с грибами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 30 граммов дрожжей;

– подсолнечное масло;

– 1 столовая ложка сахара,

– соль;

– 1 стакан воды. Ингредиенты для начинки:

– 500 граммов шампиньонов;

– 3 луковицы;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– черный молотый перец;

– соль.



Этот грибной пирог будет вкусным и сочным / Фото Depositphotos Приготовление:

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В тёплой воде разведите дрожжи, добавьте соль, сахар и перемешайте. Добавьте муку, растительное масло и замесите тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте. Тем временем почистите лук, нарежьте соломкой, обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки. Очистите и промойте грибы. Нарежьте их ломтиками, добавьте в лук. Добавьте соль, перец, перемешайте и тушите под крышкой в течение 10 минут. Готовое тесто разделите на 2 части, раскатайте на 2 коржа. Выложите первый на смазанную маслом форму, сверху положите грибы с луком, накройте вторым слоем теста и закрепите края. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте пирог 35 минут до готовности.

Узвар

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сухофруктов;

– 1 литр воды;

– мед.

Узвар – вкусный и полезный напиток / Фото Depositphotos Приготовление:

Для приготовления компота тщательно помойте сухофрукты, после чего залейте их водой и доведите до кипения. Процедите компот от фруктов, добавьте мед и перелейте в кувшин.

Приятного аппетита!

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