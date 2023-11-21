Сьогодні – Перша Коляда: підбірка традиційних та пісних страв, які треба приготувати на вечерю

Наразі триває Різдвяний піст, тож вечеря також повинна бути пісною, повідомляє 24 Канал. Попри це, вона може бути надзвичайно смачною та святковою. Спробуйте приготувати страви з нашої підбірки до Першої Коляди.
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Лобіо з червоної квасолі
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Спробуйте приготувати лобіо / Фото Depositphotos
Приготування:
- Квасолю помийте, залийте холодною водою на 8 годин або заздалегідь залиште на ніч. Після цього відваріть її протягом години до готовності. Зайву воду процідіть через сито.
- Волоські горіхи підсушіть у духовці та подрібніть ножем. Кріп та петрушку поріжте те змішайте у мисці з горіхами.
- Почистьте часник та цибулю, після чого наріжте їх напівкільцями та обсмажте на оливковій олії. Додайте часник та цибулю до миски із зеленню.
- Перекладіть до каструлі вміст миски та квасолю. Додайте оцет, спеції та готуйте протягом 5 – 7 хвилин до готовності.
Пісний суп-пюре з грибами
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Суп-пюре з грибами / Фото Pexels
Приготування:
- Почистьте картоплю, моркву, цибулю та гриби.
- Картоплю розріжте на чотири частини, цибулю подрібніть кубиком, а моркву та гриби – наріжте скибочками.
- Картоплю викладіть у каструлю з окропом і варіть на середньому вогні протягом 10 хвилин, доки вона не стане м'якою.
- На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки.
- Окремо обсмажте гриби, додайте сіль, перець, тушкуйте 5 – 7 хвилин.
- У каструлю з картоплею викладіть цибулю з морквою та гриби, варіть протягом 7 – 10 хвилин. За допомогою блендера подрібніть все у пюре.
- Помийте кріп, петрушку та подрібніть ножем. Викладіть суп у тарілку та задекоруйте зеленню.
Салат з буряка
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Спробуйте салат з буряка та горіхів / Фото Depositphotos
Приготування:
- Ретельно помийте буряк. Відваріть його до готовності, залиште до охолодження, після чого почистьте від шкірки та натріть на грубій тертці.
- Петрушку помийте та подрібніть ножем. Очищені волоські горіхи також наріжте.
- У мисці змішайте буряк, додайте сіль, перець, горіхи, петрушку, олію, перемішайте та викладіть на тарілку.
Пісний пиріг з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У теплій воді розведіть дріжджі, додайте сіль, цукор та перемішайте. Додайте борошно, олію і замісіть тісто. Накрийте його рушником і залиште в теплому місці.
- Тим часом почистьте цибулю, наріжте соломкою, обсмажте на соняшниковій олії до золотої скоринки.
- Почистьте та помийте гриби. Наріжте їх скибочками, додайте до цибулі. Додайте сіль, перець, перемішайте і тушкуйте під кришкою протягом 10 хвилин.
- Готове тісто розділіть на 2 частини, розкачайте на 2 коржі. Викладіть перший на змащену олією форму, зверху покладіть гриби з цибулею, накрийте другим шаром тіста і закріпіть краї.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте пиріг 35 хвилин до готовності.
Узвар
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
- Для приготування узвару ретельно помийте сухофрукти, після чого залийте їх водою та доведіть до кипіння.
- Процідіть узвар від фруктів, додайте меду та перелийте у глечик.
Смачного!