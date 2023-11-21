Сегодня – Первая Коляда: подборка традиционных и постных блюд, которые нужно приготовить на ужин

Украинцы в 2023 году будут праздновать Рождество по-новому – 24 декабря. Поэтому Введение во Храм Пресвятой Богородицы отмечают сегодня, 21 ноября.

Сейчас продолжается Рождественский пост, поэтому ужин также должен быть постным, сообщает 24 Канал. Несмотря на это, он может быть очень вкусным и праздничным. Попробуйте приготовить блюда из нашей подборки к Первой Коляде.

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Лобио из красной фасоли

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

– 250 граммов красной фасоли;– 30 граммов грецких орехов;– 1 лук;– 2 зубчика чеснока;– кинза и петрушка по вкусу;– 2 столовые ложки винного уксуса;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 2 лавровых листа;– 0,5 чайной ложки кориандра;– соль, черный и красный молотый перец по вкусу.



Попробуйте приготовить лобио / Фото Depositphotos

Приготовление:

Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. После этого отварите ее в течение часа до готовности. Лишнюю воду процедите через сито. Грецкие орехи подсушите в духовке и измельчите ножом. Укроп и петрушку порежьте и смешайте в миске с орехами. Почистите чеснок и лук, после чего нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. Добавьте чеснок и лук в миску с зеленью. Переложите содержимое миски и фасоль в кастрюлю. Добавьте уксус, специи и готовьте в течение 5 – 7 минут до готовности.

Постный суп-пюре с грибами

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

– 350 граммов шампиньонов;– 3 картофеля;– 1 морковь;– 2 лука;– вода;– 3 столовые ложки масла;– специи;– укроп, петрушка;– соль, перец.



Суп-пюре с грибами / Фото Pexels

Приготовление:

Очистите картофель, морковь, лук и грибы. Картофель разрежьте на четыре части, лук измельчите кубиком, а морковь и грибы – нарежьте ломтиками. Картофель выложите в кастрюлю с кипятком и варите на среднем огне в течение 10 минут, пока он не станет мягким. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Отдельно обжарьте грибы, добавьте соль, перец, тушите 5 – 7 минут. В кастрюлю с картофелем выложите лук с морковью и грибы, варите в течение 7 – 10 минут. С помощью блендера измельчите все в пюре. Помойте укроп, петрушку и измельчите ножом. Выложите суп в тарелку и украсьте зеленью.

Салат из свеклы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

– 1 свекла;– 30 граммов грецких орехов;– 30 граммов петрушки;– соль и перец;– 2 столовые ложки подсолнечного масла.



Попробуйте салат из свеклы и орехов / Фото Depositphotos

Приготовление:

Тщательно помойте свеклу. Отварите ее до готовности, оставьте до охлаждения, после чего почистите от кожуры и натрите на грубой терке. Петрушку помойте и измельчите ножом. Очищенные грецкие орехи также нарежьте. В миске смешайте свеклу, добавьте соль, перец, орехи, петрушку, растительное масло, перемешайте и выложите на тарелку.

Постный пирог с грибами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 30 граммов дрожжей;

– подсолнечное масло;

– 1 столовая ложка сахара,

– соль;

– 1 стакан воды.

Ингредиенты для начинки:

– 500 граммов шампиньонов;

– 3 луковицы;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– черный молотый перец;

– соль.



Этот грибной пирог будет вкусным и сочным / Фото Depositphotos

Приготовление:

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В тёплой воде разведите дрожжи, добавьте соль, сахар и перемешайте. Добавьте муку, растительное масло и замесите тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте. Тем временем почистите лук, нарежьте соломкой, обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки. Очистите и промойте грибы. Нарежьте их ломтиками, добавьте в лук. Добавьте соль, перец, перемешайте и тушите под крышкой в течение 10 минут. Готовое тесто разделите на 2 части, раскатайте на 2 коржа. Выложите первый на смазанную маслом форму, сверху положите грибы с луком, накройте вторым слоем теста и закрепите края. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте пирог 35 минут до готовности.

Узвар

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 200 граммов сухофруктов;– 1 литр воды;– мед.



Узвар – вкусный и полезный напиток / Фото Depositphotos

Приготовление:

Для приготовления компота тщательно помойте сухофрукты, после чего залейте их водой и доведите до кипения. Процедите компот от фруктов, добавьте мед и перелейте в кувшин.

Приятного аппетита!