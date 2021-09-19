Мы предлагаем вам приготовить паэлью с морепродуктами и курицей. Поверьте, сочетание этих ингредиентов в одном блюде просто невероятно вкусно.

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Паэлья сочетается с холодным красным вином.

Рецепт паэльи с креветками и курицей

Время: 40 минут
Порции: 4


Паэлья / Фото betty crocker

Приготовление:

  1. Нарежьте бедра на маленькие кусочки и обжарьте в глубокой сковороде с оливковым маслом.


Приготовление блюда / Фото Їжа

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте с курицей.
  2. Добавьте к луку мелко нарезанный чеснок и высыпьте рис.
  3. Мелко нарежьте помидоры и сладкий перец. Добавьте к рису и перемешайте.


Приготовление блюда / Фото Їжа

  1. В отдельной кастрюле прогрейте бульон с шафраном. Залейте им рис.
  2. Добавьте к блюду специи и тушите 5 – 10 минут.
  3. Влейте вино, перемешайте и продолжайте тушить на малом огне.
  4. Добавьте к рису горошек, перемешайте и выложите креветки.
  5. Полейте все лимонным соком, посыпьте мелко нарезанной зеленью и накройте крышкой. Тушите блюдо под крышкой на маленьком огне.
  6. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!