Мы предлагаем вам приготовить паэлью с морепродуктами и курицей. Поверьте, сочетание этих ингредиентов в одном блюде просто невероятно вкусно.
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Паэлья сочетается с холодным красным вином.
Рецепт паэльи с креветками и курицей
Время: 40 минут
Порции: 4
Паэлья / Фото betty crocker
Приготовление:
- Нарежьте бедра на маленькие кусочки и обжарьте в глубокой сковороде с оливковым маслом.
Приготовление блюда / Фото Їжа
- Мелко нарежьте лук и обжарьте с курицей.
- Добавьте к луку мелко нарезанный чеснок и высыпьте рис.
- Мелко нарежьте помидоры и сладкий перец. Добавьте к рису и перемешайте.
Приготовление блюда / Фото Їжа
- В отдельной кастрюле прогрейте бульон с шафраном. Залейте им рис.
- Добавьте к блюду специи и тушите 5 – 10 минут.
- Влейте вино, перемешайте и продолжайте тушить на малом огне.
- Добавьте к рису горошек, перемешайте и выложите креветки.
- Полейте все лимонным соком, посыпьте мелко нарезанной зеленью и накройте крышкой. Тушите блюдо под крышкой на маленьком огне.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!