Ми пропонуємо вам приготувати паелью з морепродуктами та курятиною. Повірте, поєднання цих інгредієнтів в одній страві просто неймовірно смакує.
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Паелья смакує з холодним червоним вином.
Рецепт паельї з креветками і куркою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Паелья / Фото betty crocker
Приготування:
- Наріжте стегна на маленькі шматочки та обсмажте в глибокій сковорідці з оливковою олією.
Приготування страви / Фото Їжа
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте з курятиною.
- Додайте до цибулі дрібно нарізаний часник та висипте рис.
- Дрібно наріжте помідори та солодкий перець. Додайте до рису та перемішайте.
Приготування страви / Фото Їжа
- У окремій каструлі прогрійте бульйон з шафраном. Залийте ним рис.
- Додайте до страви спецій та тушкуйте 5 – 10 хвилин.
- Влийте вина, перемішайте та продовжуйте тушкувати на малому вогні.
- Додайте до рису горошок, перемішайте та викладіть креветки.
- Полийте все лимонним соком, посипте дрібно нарізаною зеленню та накрийте кришкою. Тушкуйте страву під кришкою на маленькому вогні.
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!