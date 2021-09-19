Вы будете поражены вкусом: рецепт паэльи с креветками и курицей

10:47

Название блюда происходит от одноименной сковородки – она большая и глубокая. Главными компонентами паэльи являются рис, шафран, а приложениями к ней: морепродукты, мясо и овощи. Чтобы приготовить это изысканное блюдо, вам нужно минимум времени и немного магии.