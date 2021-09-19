Вы будете поражены вкусом: рецепт паэльи с креветками и курицей
19 сентября 2021 , 10:47Читати новину українською
Источник:Їжа
Название блюда происходит от одноименной сковородки – она большая и глубокая. Главными компонентами паэльи являются рис, шафран, а приложениями к ней: морепродукты, мясо и овощи. Чтобы приготовить это изысканное блюдо, вам нужно минимум времени и немного магии.
Мы предлагаем вам приготовить паэлью с морепродуктами и курицей. Поверьте, сочетание этих ингредиентов в одном блюде просто невероятно вкусно.
Читайте также Ужин за 30 минут: открытый пирог с грибами и курицей, паста в соусе болоньезе и мусака
Паэлья сочетается с холодным красным вином.
Рецепт паэльи с креветками и курицей
Время: 40 минут
Порции: 4
Паэлья / Фото betty crocker
– 300 г круглого риса;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 репчатый лук;
– 1 сладкий перец;
– 100 г зеленого горошка;
– 200 г креветок;
– 500 г куриных бедер;
– 3 – 4 помидора;
– 1 л куриного бульона;
– 4 шт. черного перца горошком;
– шафран на ваш вкус;
– 100 мл оливкового масла;
– 50 г петрушки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 200 мл белого сухого вина.
Приготовление:
- Нарежьте бедра на маленькие кусочки и обжарьте в глубокой сковороде с оливковым маслом.
Приготовление блюда / Фото Їжа
- Мелко нарежьте лук и обжарьте с курицей.
- Добавьте к луку мелко нарезанный чеснок и высыпьте рис.
- Мелко нарежьте помидоры и сладкий перец. Добавьте к рису и перемешайте.
Приготовление блюда / Фото Їжа
- В отдельной кастрюле прогрейте бульон с шафраном. Залейте им рис.
- Добавьте к блюду специи и тушите 5 – 10 минут.
- Влейте вино, перемешайте и продолжайте тушить на малом огне.
- Добавьте к рису горошек, перемешайте и выложите креветки.
- Полейте все лимонным соком, посыпьте мелко нарезанной зеленью и накройте крышкой. Тушите блюдо под крышкой на маленьком огне.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!