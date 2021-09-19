Вы будете поражены вкусом: рецепт паэльи с креветками и курицей

19 сентября 2021 , 10:47
Читати новину українською

Источник:

Їжа

Название блюда происходит от одноименной сковородки – она большая и глубокая. Главными компонентами паэльи являются рис, шафран, а приложениями к ней: морепродукты, мясо и овощи. Чтобы приготовить это изысканное блюдо, вам нужно минимум времени и немного магии.

Мы предлагаем вам приготовить паэлью с морепродуктами и курицей. Поверьте, сочетание этих ингредиентов в одном блюде просто невероятно вкусно.

Читайте также Ужин за 30 минут: открытый пирог с грибами и курицей, паста в соусе болоньезе и мусака

Паэлья сочетается с холодным красным вином.

Рецепт паэльи с креветками и курицей

Время: 40 минут
Порции: 4


Паэлья / Фото betty crocker

Ингредиенты:
– 300 г круглого риса;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 репчатый лук;
– 1 сладкий перец;
– 100 г зеленого горошка;
– 200 г креветок;
– 500 г куриных бедер;
– 3 – 4 помидора;
– 1 л куриного бульона;
– 4 шт. черного перца горошком;
– шафран на ваш вкус;
– 100 мл оливкового масла;
– 50 г петрушки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 200 мл белого сухого вина.

Приготовление:

  1. Нарежьте бедра на маленькие кусочки и обжарьте в глубокой сковороде с оливковым маслом.


Приготовление блюда / Фото Їжа

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте с курицей.
     
  2. Добавьте к луку мелко нарезанный чеснок и высыпьте рис.
     
  3. Мелко нарежьте помидоры и сладкий перец. Добавьте к рису и перемешайте.


Приготовление блюда / Фото Їжа

  1. В отдельной кастрюле прогрейте бульон с шафраном. Залейте им рис.
     
  2. Добавьте к блюду специи и тушите 5 – 10 минут.
     
  3. Влейте вино, перемешайте и продолжайте тушить на малом огне.
     
  4. Добавьте к рису горошек, перемешайте и выложите креветки.
     
  5. Полейте все лимонным соком, посыпьте мелко нарезанной зеленью и накройте крышкой. Тушите блюдо под крышкой на маленьком огне.
     
  6. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак