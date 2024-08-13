Вы влюбитесь в это блюдо: рецепт аппетитного сувлаки с курочкой
Источник:ВВС Food
Сувлаки – это традиционное блюдо греческой кухни, которое вам непременно понравится. Особенно оно подойдет на выходных, когда хочется окунуться в неторопливый отдых.
Греческие кулинары гордятся этим творением, которое знают во всем мире. Попробуйте этот рецепт – и вы поймете массовый восторг.
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Рецепт сувлаки с курицей
Время: 30 минут + маринование
Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 нарезанных куриных филе;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 столовой ложки сушеного орегано;
– 1/2 чайной ложки сладкого перца;
– 2 тертые зубчики чеснока;
– цедра и сок 1 лимона;
– соль и перец;
для горчичного соуса:
– 125 граммов греческого йогурта;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки горчицы;
для подачи:
– 4 питы;
– 1 мелко нарезанная луковица;
– нарезанные помидоры и нашинкованная капуста – по желанию.
Приготовление:
- Курицу маринуем с оливковым маслом, орегано, паприкой, чесноком и цедрой лимона. Солим, перчим и оставляем на несколько часов в холодильнике.
- За 30 минут до приготовления вынимаем курицу из холодильника, жарим на гриле 15 – 18 минут.
- Пока готовится курица, готовим горчичный соус, просто смешав все ингредиенты.
- Готовим подачу: на питу выкладываем горчичный соус, сверху кладем курицу. Посыпаем луком и сбрызгиваем лимонным соком.
- По желанию можно добавить помидоры и капусту.
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