Грецькі кулінари пишаються цим творінням, яке знають у усьому світі. Спробуйте цей рецепт – і ви зрозумієте масовий захват.
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Рецепт сувлакі з куркою
Час: 30 хвилин + маринування
Порцій: 4
Приготування:
- Курку маринуємо з оливковою олією, орегано, паприкою, часником та цедрою лимона. Солимо, перчимо та залишаємо на кілька годин в холодильнику.
- За 30 хвилин до приготування виймаємо курку з холодильника, смажимо на грилі 15 – 18 хвилин.
- Поки готується курка, готуємо гірчичний соус, просто змішавши усі інгредієнти.
- Готуємо подачу: на піту викладаємо гірчичний соус, зверху кладемо курку. Посипаємо цибулею та збризкуємо лимонним соком.
- За бажанням можна додати помідори та капусту.
Смачного!