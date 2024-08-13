Грецькі кулінари пишаються цим творінням, яке знають у усьому світі. Спробуйте цей рецепт – і ви зрозумієте масовий захват.

Цікаво На нього треба лише кілька хвилин: швидкий салат-закуска з огірків

Рецепт сувлакі з куркою

Час: 30 хвилин + маринування

Порцій: 4

Приготування:

  1. Курку маринуємо з оливковою олією, орегано, паприкою, часником та цедрою лимона. Солимо, перчимо та залишаємо на кілька годин в холодильнику.
  2. За 30 хвилин до приготування виймаємо курку з холодильника, смажимо на грилі 15 – 18 хвилин.
  3. Поки готується курка, готуємо гірчичний соус, просто змішавши усі інгредієнти.
  4. Готуємо подачу: на піту викладаємо гірчичний соус, зверху кладемо курку. Посипаємо цибулею та збризкуємо лимонним соком.
  5. За бажанням можна додати помідори та капусту.

Смачного!