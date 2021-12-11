Как выбрать арахисовую пасту и какова ее польза
Источник:инстаграм Fat Killers
Если вы еще не пробовали арахисовую пасту – скорее бегите в магазин. Она не только вкусна, но и полезна для организма.
Арахисовая паста – это мелко перемолотый арахис с добавлением соли. На прилавках магазинов можно приобрести как классическую арахисовую пасту, так и с различными вкусами: соленую, с медом, карамельную, шоколадную.
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Польза арахисовой пасты
Она чрезвычайно полезна, ведь содержит такие витамины как В1, В2, А, Е, РР, а еще фолиевую кислоту, кальций, железо, магний, йод, фосфор, цинк и много других микроэлементов. Арахисовая паста обогащена растительными жирами, белком. Часто ее употребляют именно спортсмены, как дополнение в рационе, ведь она прекрасно пополняет запасы белка в организме, способствует росту мышц при наборе массы у спортсменов.
Арахисовая паста / Фото Гастроном
Также она быстро утоляет голод благодаря большому содержанию клетчатки и пищевых волокон. Арахисовая паста существенно улучшает обмен веществ в организме и способствует улучшению пищеварения и его быстрому усвоению.
Как выбрать арахисовую пасту
Чтобы не ошибиться с выбором арахисовой пасты советуем вам обращать внимание на следующие пункты:
- состав (чем меньше ингредиентов, тем она полезнее);
- трансжиры (они не должно быть в составе пасты).
С чем есть арахисовую пасту
- тосты из цельнозернового хлеба;
- сырники;
- овсянка;
- домашний кисло-молочный творог;
- фруктовая нарезка;
- в выпечке;
- в полезных сладостях.
Арахисовая паста / Фото секреты гастрономии
Выбирайте арахисовую пасту и наслаждайтесь ее невероятным вкусом каждый день!