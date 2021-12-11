Арахісова паста – це дрібно змелений арахіс з додаванням солі. На прилавках магазинів можна придбати як класичну арахісову пасту, так і з різними смаками: солену, з медом, карамельну, шоколадну.

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Користь арахісової пасти

Вона надзвичайно корисна, адже містить такі вітаміни як В1, В2, А, Е, РР, а ще фолієву кислоту, кальцій, залізо, магній, йод, фосфор, цинк та багато інших мікроелементів. Арахісова паста збагачена рослинними жирами, білком. Часто її вживають саме спортсмени, як додаток в раціоні, адже вона чудово поповнює запаси білка в організмі, сприяє росту м’язів при наборі маси у спортсменів.



Арахісова паста / Фото Гастроном

Також вона швидко втамовує голод завдяки великому вмісту клітковини та харчових волокон. Арахісова паста суттєво покращує обмін речовин в організмі та сприяє покращенню травлення і його швидкому засвоєнню.

Як обрати арахісову пасту

Щоб не помилитися із вибором арахісової пасти радимо вам звертати увагу на такі пункти:

склад (чим менше інгредієнтів, тим вона корисніша);

Важливо! Консистенція пасти ніяк не вказує на її натуральність, вона може бути кремова, рідка або більш тягуча, а може бути кранч – грубого помолу.

трансжири (їх не повинно бути у складі пасти).

З чим їсти арахісову пасту

тости з цільнозернового хліба;

сирники;

вівсянка;

домашній кисло-молочний сир;

фруктова нарізка;

у випічці;

у корисних солодощах.



Арахісова паста / Фото Секрети гастрономії

Обирайте арахісову пасту та насолоджуйтеся її неймовірним смаком щодня!