Преимущественно большинство хозяек используют для выпекания десертов и выпечки пищевой пергамент – это удобно, но не экологично. И к нему обычно все прилипает.

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Кондитер Лиза Глинская предлагает вам приобрести специальный коврик для выпекания и объясняет, в чем его наибольшие преимущества.

⁣Для чего использовать коврик

Чаще всего коврики используют для выпекания сладкого, хлебцев или хлеба. На коврике удобно раскатывать тесто и замораживать его.

Кондитеры также формируют на нем разнообразный декор изомальта, шоколада или для стабилизации маршмелоу или мармелада.



Коврик для выпечки или замораживания / Фото Глинская

Лиза Глинская рассказала, что использует именно силиконовый коврик для приготовления десертов и выпечки.

Силиконовый коврик подойдет для:

- бисквитов;

- дрожжевого теста;

- макарон;

- кексов;

- стабилизации мармелада.

Популярные виды ковриков и их применение

Сетчатый силиконовый коврик подходит для:

- песочного теста;

– заварного теста;

- слоеного теста.

Тефлоновый коврик подходит для:

- макарон;

- бисквитов;

- дрожжевой выпечки.



Тефлоновый коврик / Фото Глинской

Силиконовый коврик с низкими бортиками подходит для:

– для бисквитов;

– японских бисквитов.

Свойства ковриков

Все выше упомянутые коврики обладают такими свойствами:

устойчивы к низким и высоким температурам (от – 40 до + 300 градусов);

не требуют дополнительной смазки;

равномерно распределяют температуру по всей поверхности;

к ним не липнет выпечка;

быстро и легко моются и хранятся.

⁣Лиза Глинская рекомендует выбирать для выпекания силиконовые коврики с прошитыми нитками, ведь они долго будут служить вам на кухне.



Коврик с разметкой / Фото Глинской

Хорошим выбором будет и перфорированный коврик, ведь благодаря ему происходит отличная циркуляция воздуха и десерты равномерно выпекаются в духовке, а для макарон девушка выбирает тефлоновые коврики.

Попробуйте выпекать сдобу и десерты на коврике, мы вас уверяем, вы больше не захотите использовать обычный пергамент.