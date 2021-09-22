Переважно більшість господинь використовують для випікання десертів та випічки харчовий пергамент – це зручно, але не екологічно. Тай до нього зазвичай все прилипає.

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Кондитерка Ліза Глінська пропонує вам придбати спеціальний килимок для випікання і пояснює, в чому його найбільші переваги.

⁣Для чого використовувати килимок

Найчастіше килимки використовують для випікання солодкого, хлібців чи хліба. На килимку зручно розкачувати тісто та заморожувати його.

Кондитери також формують на ньому різноманітний декор з ізомальту, шоколаду або для стабілізації маршмелоу чи мармеладу.



Килимок для випікання чи заморожування / Фото Глінська

Ліза Глінська розповіла, що використовує саме силіконовий килимок для приготування десертів і випічки.

Силіконовий килимок підійде для:

– бісквітів;

– дріжджового тіста;

– макарон;

– кексів;

– стабілізації мармеладу.

Популярні види килимків та їх застосування

Сітчастий силіконовий килимок підходить для:

– пісочного тіста;

– заварного тіста;

– листкового тіста.

Тефлоновий коврик підходить для:

– макарон;

– бісквітів;

– дріжджової випічки.



Тефлоновий килимок / Фото Глінської

Силіконовий килимок з низькими бортиками підходить для:

– для бісквітів;

– японських бісквітів.

Властивості килимків

Всі вище згадані килимки володіють такими властивостями:

стійкі до низьких та високих температур (від – 40 до +300 градусів);

не потребують додаткового змащування;

рівномірно розподіляють температуру по всій поверхні;

до них не липне випічка;

швидко та легко миються і зберігаються.

⁣Ліза Глінська рекомендує обирати для випікання силіконові килимки з прошитими нитками, адже вони довго служитимуть вам на кухні.



Килимок з розміткою / Фото Глінської

Хорошим вибором буде і перфорований килимок, адже завдяки йому відбувається чудова циркуляція повітря і десерти рівномірно випікаються в духовці, а для макарон дівчина обирає тефлонові килимки.

Спробуйте випікати здобу та десерти на килимку, ми вас запевняємо, ви більше не захочете використовувати звичайний пергамент.