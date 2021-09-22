Переважно більшість господинь використовують для випікання десертів та випічки харчовий пергамент – це зручно, але не екологічно. Тай до нього зазвичай все прилипає.
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Кондитерка Ліза Глінська пропонує вам придбати спеціальний килимок для випікання і пояснює, в чому його найбільші переваги.
Для чого використовувати килимок
Найчастіше килимки використовують для випікання солодкого, хлібців чи хліба. На килимку зручно розкачувати тісто та заморожувати його.
Кондитери також формують на ньому різноманітний декор з ізомальту, шоколаду або для стабілізації маршмелоу чи мармеладу.
Килимок для випікання чи заморожування / Фото Глінська
Ліза Глінська розповіла, що використовує саме силіконовий килимок для приготування десертів і випічки.
Силіконовий килимок підійде для:
– бісквітів;
– дріжджового тіста;
– макарон;
– кексів;
– стабілізації мармеладу.
Популярні види килимків та їх застосування
Сітчастий силіконовий килимок підходить для:
– пісочного тіста;
– заварного тіста;
– листкового тіста.
Тефлоновий коврик підходить для:
– макарон;
– бісквітів;
– дріжджової випічки.
Тефлоновий килимок / Фото Глінської
Силіконовий килимок з низькими бортиками підходить для:
– для бісквітів;
– японських бісквітів.
Властивості килимків
Всі вище згадані килимки володіють такими властивостями:
- стійкі до низьких та високих температур (від – 40 до +300 градусів);
- не потребують додаткового змащування;
- рівномірно розподіляють температуру по всій поверхні;
- до них не липне випічка;
- швидко та легко миються і зберігаються.
Ліза Глінська рекомендує обирати для випікання силіконові килимки з прошитими нитками, адже вони довго служитимуть вам на кухні.
Килимок з розміткою / Фото Глінської
Хорошим вибором буде і перфорований килимок, адже завдяки йому відбувається чудова циркуляція повітря і десерти рівномірно випікаються в духовці, а для макарон дівчина обирає тефлонові килимки.
Спробуйте випікати здобу та десерти на килимку, ми вас запевняємо, ви більше не захочете використовувати звичайний пергамент.