Как выбрать коврик для выпечки: советы от кондитера
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Ох уж эти новые технологии скажете вы, почему нельзя использовать привычный нам пергамент? Мы с талантливым украинским кондитером Лизой Глинской попробуем вам рассказать насколько удобным и полезным на кухне будет коврик. А какой из них выбрать: силиконовый, тефлоновый или сетчатый – выбирать вам!
Преимущественно большинство хозяек используют для выпекания десертов и выпечки пищевой пергамент – это удобно, но не экологично. И к нему обычно все прилипает.
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Кондитер Лиза Глинская предлагает вам приобрести специальный коврик для выпекания и объясняет, в чем его наибольшие преимущества.
Для чего использовать коврик
Чаще всего коврики используют для выпекания сладкого, хлебцев или хлеба. На коврике удобно раскатывать тесто и замораживать его.
Кондитеры также формируют на нем разнообразный декор изомальта, шоколада или для стабилизации маршмелоу или мармелада.
Коврик для выпечки или замораживания / Фото Глинская
Лиза Глинская рассказала, что использует именно силиконовый коврик для приготовления десертов и выпечки.
Силиконовый коврик подойдет для:
- бисквитов;
- дрожжевого теста;
- макарон;
- кексов;
- стабилизации мармелада.
Популярные виды ковриков и их применение
Сетчатый силиконовый коврик подходит для:
- песочного теста;
– заварного теста;
- слоеного теста.
Тефлоновый коврик подходит для:
- макарон;
- бисквитов;
- дрожжевой выпечки.
Тефлоновый коврик / Фото Глинской
Силиконовый коврик с низкими бортиками подходит для:
– для бисквитов;
– японских бисквитов.
Свойства ковриков
Все выше упомянутые коврики обладают такими свойствами:
- устойчивы к низким и высоким температурам (от – 40 до + 300 градусов);
- не требуют дополнительной смазки;
- равномерно распределяют температуру по всей поверхности;
- к ним не липнет выпечка;
- быстро и легко моются и хранятся.
Лиза Глинская рекомендует выбирать для выпекания силиконовые коврики с прошитыми нитками, ведь они долго будут служить вам на кухне.
Коврик с разметкой / Фото Глинской
Хорошим выбором будет и перфорированный коврик, ведь благодаря ему происходит отличная циркуляция воздуха и десерты равномерно выпекаются в духовке, а для макарон девушка выбирает тефлоновые коврики.
Попробуйте выпекать сдобу и десерты на коврике, мы вас уверяем, вы больше не захотите использовать обычный пергамент.