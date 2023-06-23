Свежий мед – незаменимый компонент на украинском столе. Его добавляют в чай, выпечку, а еще он так смакует с сыром. О том, как правильно выбрать продукт и не попасть на фальсификат, читайте в материале 24 Канала.
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Поддельный мед – это продукт, похожий на мед, модифицированный ароматизаторами, наполнителями, красителями и сахаром. Фактически, некоторые поддельные "меды" могут вообще не содержать пчелиного меда, вместо этого изготавливаются из смеси глюкозных сиропов: кукурузного, тростникового или свекловичного настоя.
Каким должен быть мед
По цвету может быть как бесцветным, так и белым, а также светло-желтым, желтым, темно-желтым, темным с разными оттенками. Цвет меда зависит в основном от пигментов, содержащихся в нектаре. Биолокационный мед практически бесцветен, а гречишный, наоборот – темно-желтый. Во время нагрева и длительного хранения мед темнеет, а в кристаллизованном состоянии имеет более светлую окраску. Консистенция меда может быть жидкая, вязкая, очень вязкая или плотная.
Все о меде / Фото unsplash
Как проверить мед в домашних условиях?
Чистый мед – липкий?
Натуральный мед не липкий, если его растереть между пальцами. Поддельный нектар может быть липким из-за дополнительных подсластителей. Сам по себе мед достаточно густой, и ему нужно время, чтобы переместиться с одной поверхности или банки на другую, тогда как поддельный мед очень легок и редок.
Кристаллизуется ли настоящий мед?
Также допускается кристаллизация от мелкозернистой до крупнозернистой. Мед не должен обладать признаками брожения и механических примесей.