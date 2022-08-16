Мед оказывает положительное влияние на иммунитет, а порой незаменим при лечении простудных заболеваний. В список наиболее фальсифицированных пищевых продуктов в мире входят: молоко, оливковое масло и... мед.

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Ценные свойства меда известны с давних времен. Из него готовят уйму вкусных блюд, однако только из настоящего меда можно приготовить кулинарный шедевр.

Особенное лакомство / Фото pexels

Настоящий и искусственный мед – чем они отличаются?

Один из способов выяснить, настоящий ли мед – проверить, как он растворяется в стакане холодной воды. Достаточно взять чайную ложку продукта и поместить в воду. Если мед неравномерно растворяется, образуя вытянутые нити, значит, он настоящий. Искусственный мед, состоящий в основном из сахара, растворится гораздо быстрее и равномернее.

Сладкое наслаждение / Фото pexels

Еще один способ – с помощью тарелки. Возьмите чайную ложку меда и равномерно разлейте его по поверхности тарелки. Равномерное медленное стекание меда без разрыва будет означать, что перед нами натуральный продукт пчеловодства. Если мед жидкий, без комков и быстро растекается по всей поверхности тарелки – то этот продукт искусственный.

Запеченные яблоки с орехами, медом и гранолой

Время: 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

4 больших яблока;

20 грамм цукатов апельсиновой цедры и имбиря;

4 столовые ложки гранулы;

4 столовые ложки измельченных лесных орехов;

2 – 3 столовые ложки меда;

30 грамм сливочного масла;

сахарная пудра для посыпки.

Приготовление: