Мед позитивно впливає на імунітет, а часом незамінний при лікуванні простудних захворювань. У список найбільш фальсифікованих харчових продуктів у світі входять: молоко, оливкова олія і... мед.
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Цінні властивості меду відомі з давніх-давен. З нього готують силу-силенну смачних став, проте тільки зі справжнього меду можна приготувати кулінарний шедевр.
Особливий смаколик / Фото pexels
Справжній і штучний мед – чим вони відрізняються?
Один із способів з'ясувати, чи справжній мед – перевірити, як він розчиняється в склянці холодної води. Досить взяти чайну ложку продукту і помістити її у воду. Якщо мед нерівномірно розчиняється, утворюючи витягнуті нитки, це означає, що він справжній. Штучний мед, який складається здебільшого з цукру, розчиниться набагато швидше та рівномірніше.
Солодка насолода / Фото pexels
Ще один спосіб – за допомогою тарілки. Візьміть чайну ложку меду і рівномірно розлийте його по поверхні тарілки. Рівномірне повільне стікання меду без розриву означатиме, що перед нами натуральний продукт бджільництва. Якщо мед рідкий, без грудок і швидко розтікається по всій поверхні тарілки – то цей продукт штучний.
Запечені яблука з горіхами, медом і гранолою
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 4 великих яблука;
- 20 грамів цукатів апельсинової цедри та імбиру;
- 4 столові ложки гранули;
- 4 столові ложки подрібнених лісових горіхів;
- 2 – 3 столові ложки меду;
- 30 грамів вершкового масла;
- цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- Змішайте подрібнену апельсинову цедру та імбир з гранолою, подрібненими горіхами та медом з корицею.
- Яблука вимийте, обсушіть і видаліть серцевину, наповніть приготовленою начинкою.
- Покладіть яблука у форму для запікання, полийте маслом і запікайте в духовці при 200 градусах приблизно 30 хвилин.
- Після випічки трохи зачекайте, а потім посипте їх цукровою пудрою.