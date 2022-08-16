Мед позитивно впливає на імунітет, а часом незамінний при лікуванні простудних захворювань. У список найбільш фальсифікованих харчових продуктів у світі входять: молоко, оливкова олія і... мед.

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Цінні властивості меду відомі з давніх-давен. З нього готують силу-силенну смачних став, проте тільки зі справжнього меду можна приготувати кулінарний шедевр.

Особливий смаколик / Фото pexels

Справжній і штучний мед – чим вони відрізняються?

Один із способів з'ясувати, чи справжній мед – перевірити, як він розчиняється в склянці холодної води. Досить взяти чайну ложку продукту і помістити її у воду. Якщо мед нерівномірно розчиняється, утворюючи витягнуті нитки, це означає, що він справжній. Штучний мед, який складається здебільшого з цукру, розчиниться набагато швидше та рівномірніше.

Солодка насолода / Фото pexels

Ще один спосіб – за допомогою тарілки. Візьміть чайну ложку меду і рівномірно розлийте його по поверхні тарілки. Рівномірне повільне стікання меду без розриву означатиме, що перед нами натуральний продукт бджільництва. Якщо мед рідкий, без грудок і швидко розтікається по всій поверхні тарілки – то цей продукт штучний.

Запечені яблука з горіхами, медом і гранолою

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

4 великих яблука;

20 грамів цукатів апельсинової цедри та імбиру;

4 столові ложки гранули;

4 столові ложки подрібнених лісових горіхів;

2 – 3 столові ложки меду;

30 грамів вершкового масла;

цукрова пудра для посипання.

Приготування: