Как распознать настоящий мед: простой метод обнаружения подделки и особенный рецепт
Источник:interia
Мед известен человечеству уже многие столетия. Его добавляют в чай, пирожные или делают с ним бутерброды. О том, как выбрать полезный мед и что из него приготовить – читайте в нашем материале.
Мед оказывает положительное влияние на иммунитет, а порой незаменим при лечении простудных заболеваний. В список наиболее фальсифицированных пищевых продуктов в мире входят: молоко, оливковое масло и... мед.
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Ценные свойства меда известны с давних времен. Из него готовят уйму вкусных блюд, однако только из настоящего меда можно приготовить кулинарный шедевр.
Настоящий и искусственный мед – чем они отличаются?
Один из способов выяснить, настоящий ли мед – проверить, как он растворяется в стакане холодной воды. Достаточно взять чайную ложку продукта и поместить в воду. Если мед неравномерно растворяется, образуя вытянутые нити, значит, он настоящий. Искусственный мед, состоящий в основном из сахара, растворится гораздо быстрее и равномернее.
Еще один способ – с помощью тарелки. Возьмите чайную ложку меда и равномерно разлейте его по поверхности тарелки. Равномерное медленное стекание меда без разрыва будет означать, что перед нами натуральный продукт пчеловодства. Если мед жидкий, без комков и быстро растекается по всей поверхности тарелки – то этот продукт искусственный.
Запеченные яблоки с орехами, медом и гранолой
Время: 45 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- 4 больших яблока;
- 20 грамм цукатов апельсиновой цедры и имбиря;
- 4 столовые ложки гранулы;
- 4 столовые ложки измельченных лесных орехов;
- 2 – 3 столовые ложки меда;
- 30 грамм сливочного масла;
- сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Смешайте измельченную апельсиновую цедру и имбирь с гранолой, орехами и медом с корицей.
- Яблоки вымойте, обсушите и удалите сердцевину, заполните приготовленной смесью.
- Уложите яблоки в форму для запекания, полейте маслом и запекайте в духовке при 200 градусах примерно 30 минут.
- После выпечки немного подождите, затем посыпьте их сахарной пудрой.