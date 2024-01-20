Одним из главных преимуществ растворимого кофе является удобство в приготовлении. Просто добавьте горячую воду к порции порошка – и ваш кофе готов. Это идеальный выбор для тех, кто ведет активный образ жизни и не всегда имеет время для традиционного заваривания кофе. Однако среди большого разнообразия этих напитков можно встретить фальшивки. Как не нарваться на такой вариант – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Вся правда о кетчупе на украинских полках: как выбрать натуральный продукт

Что такое растворимый кофе

Растворимый кофе – это изделие, которое производится из обжаренных и молотых кофейных зерен, которые затем подвергаются процессу сублимации или обсушиванию. Это позволяет сохранить концентрированные ароматы и вкус кофе в порошковой форме.

Как отличить натуральный продукт от фальшивки

Согласно ДСТУ 4394:2005 "Кофе натуральный растворимый" – это напиток, который должен быстро и полностью растворяться в воде, как в горячей, так и холодной. В первой – в течение 30 секунд, во второй – 3 минуты. В качественном кофе не должно быть твердого осадка или комочков, плавающих на поверхности.

Незаменимый напиток / Фото unsplash

На упаковке настоящего кофе должно быть несколько важных меток. Прежде всего указано, из зерен какого сорта она изготовлена и страна происхождения. Также важен срок годности.

Как выбрать вкусный растворимый кофе

Обратите внимание на состав – здесь должен быть 100% натуральный кофе без добавок и искусственных ароматизаторов. Качественный продукт отличается большими плотными гранулами однородного светло-коричневого цвета. Если кофе темный — он пережарен. Степень обжаривания кофейных зерен влияет на вкус растворимого кофе.

Запах растворимого кофе должен быть насыщенным, ароматным и приятным, создавая неповторимый букет для любителей этого напитка.

К кофе больше всего нравится шоколад: узнайте как его выбрать и не наткнуться на подделку.