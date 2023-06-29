Качественный черный шоколад – это компонент для большого количества десертов. Есть несколько ключевых факторов, которые помогут вам определить настоящий качественный шоколад и не стать жертвой поддельных кондитерских изделий. Об этих деталях читайте в материале 24 Канала.

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Информация на упаковке

Для начала внимательно изучите список ингредиентов на упаковке. Натуральный шоколад должен содержать минимальное количество ингредиентов, как правило это какао, масло, сахар и иногда ваниль. Избегайте продуктов с избыточным количеством добавок искусственных ароматизаторов.

На упаковке подлинного шоколада часто указывается процент какао. Более высокий процент какао указывает на более чистый и насыщенный вкус шоколада. Будьте осторожны со сладостями, которые будут иметь низкий процент какао, поскольку тогда они разбавлены другими ингредиентами.

Невероятное наслаждение / Фото unsplash

Как должен выглядеть настоящий шоколад

Качественный натуральный шоколад должен иметь глянцевую поверхность, а еще насыщенный цвет и гладкую текстуру. Будьте осторожны с продуктом, который выглядит тускло, поскольку это может свидетельствовать о подделке. Натуральный шоколад обладает выразительным и привлекательным ароматом.

Вдохните запах шоколада. В нем должны быть насыщены нотки какао с оттенками фруктов, ванили или других привкусов в зависимости от сорта. Если шоколад имеет слабый или искусственный запах, это может являться признаком некачественного или поддельного товара. Настоящий шоколад имеет бархатную текстуру, плавно тающую во рту. Шоколад во рту должен раствориться, если текстура неприятна или оставляет досадный привкус, это может свидетельствовать о подделке шоколада.

Как проверить качество шоколада в домашних условиях

Есть способ, которым вы сможете пользоваться для того, чтоб найти качество шоколада. Просто окуните кусок сладкого наслаждения в молоко. Если он растает, то перед вами настоящий шоколад.