На прилавках магазинов рядом с настоящим творогом можно встретить сырообразные продукты. Они привлекают более доступной ценой, а их упаковка часто очень напоминает настоящий сыр. Их покупка может разочаровать, поскольку вкус и консистенция оставляют желать лучшего.

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Что такое настоящий сыр

Согласно Государственному стандарту качества Украины, в составе сыра должно быть: молоко, закваска (бактерии, сычужный фермент) и соль. Сырный продукт в свою очередь может содержать растительные жиры, красители и загустители. Если приобретаете сыр в упаковке, то ищите на этикетке ДСТУ 4421:2005 или ДСТУ 6003:2008. Обязательно должны быть указаны сорт, изготовитель, дата производства и состав продукта.

Такой вкусный продукт / Фото unsplash

Как выглядит натуральный сыр

Цвет сыра должен быть естественным и равномерным, без каких-либо неестественных или ярких красителей. Настоящий сыр имеет равномерную и однородную текстуру. Он должен обладать приятным, характерным запахом, который может варьироваться от вида. Настоящий твердый сыр имеет стойкую консистенцию. Он не должен быть слишком мягким или редким, и не может легко растекаться при комнатной температуре.

Некоторые сыры могут иметь пробку, которая развивается во время процесса изготовления и созревания. Пробка может быть природного цвета или обработанной, например, воском. Она должна быть цельной и без следов плесени или других признаков порчи.

На что нужно обратить внимание

Настоящий сыр также отличается от сыроподобных продуктов вкусом и консистенцией. Искусственные заменители никогда не будут так вкусны, как натуральные сыры.