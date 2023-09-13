На прилавках магазинів поруч із справжнім сиром можна зустріти сироподібні продукти. Вони приваблюють більш доступною ціною, а їхня упаковка часто дуже нагадує справжній сир. Їх покупка може розчарувати, оскільки смак і консистенція залишають бажати кращого.

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Що таке справжній сир

Згідно з Державним стандартом якості України у складі сиру має бути: молоко, закваска (бактерії, сичужний фермент) і сіль. Сирний продукт своєю чергою може містити рослинні жири, барвники та загусники. Якщо купуєте сир в упаковці, то шукайте на етикетці ДСТУ 4421:2005 або ДСТУ 6003:2008. Обов'язково мають бути вказані сорт, виробник, дата виробництва і склад продукту.

Такий смачний продукт / Фото unsplash

Який вигляд має натуральний сир

Колір сиру повинен бути природним і рівномірним, без яких-небудь неприродних або яскравих барвників. Справжній твердий сир має рівномірну та однорідну текстуру. Він має мати приємний, характерний запах, який може варіюватися від виду. Справжній твердий сир має стійку консистенцію. Він не повинен бути занадто м'яким чи рідким, і не може легко розтікатися при кімнатній температурі.

Деякі тверді сири можуть мати корку, яка розвивається під час процесу виготовлення і дозрівання. Корка може бути природного кольору або обробленою, наприклад, воском. Вона повинна бути цілісною і без слідів плісняви чи інших ознак псування.

На що потрібно звернути увагу

Справжній сир також відрізняється від сироподібних продуктів смаком і консистенцією. Штучні замінники ніколи не будуть такими смачними, як натуральні сири.

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