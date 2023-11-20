Растворимый кофе, благодаря своему удобству и скорости приготовления, стал неотъемлемой частью утреннего ритуала. Однако вместе с ростом популярности этого напитка появились и подделки. 24 Канал собрал полезные советы, как приобрести идеальный напиток.

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Перечитайте состав

Рассмотрите состав продукта, там должно быть несколько важных маркеров. Настоящий растворимый кофе должен содержать только кофейный экстракт или порошок, без добавления лишних компонентов.

Невероятный аромат / Фото unsplash

Оцените аромат и вкус

Настоящий кофе должен обладать насыщенным ароматом без каких-либо примесей. Если кофе вкусно слишком химически или имеет странное послевкусие, это может быть признаком подделки. Чтобы растворимый кофе был качественным, он должен быть изготовлен из хороших зерен, без каких-либо добавок. Преимуществом растворимого кофе является разнообразие вкусов по выбору.

Цвет

Кофе может иметь разные оттенки коричневого цвета. Это определяется в процессе обжарки и обработки зерен. Цветовой оттенок растворимого кофе может зависеть от многих факторов: сорта кофе, степени обжаривания, а также возможных дополнительных ингредиентов.

Держитесь подальше от продуктов со слишком ярким или неожиданным цветом, ведь это может быть признаком дополнительных красителей или других искусственных примесей.

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